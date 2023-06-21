أزمة بسبب قميص الموسم الجديد .. آرسنال يوقف المبيعات بعد الغضب الجماهيري!

بعد غضب جماهيري آرسنال يوقف بيع قميص الموسم الجديد

قدم نادي آرسنال، اعتذارًا رسميًا للجماهير، بسبب مشكلة في القميص الأساسي، الجديد للجانرز، للموسم القادم، 2023-24.

وأعلن آرسنال في مايو الماضي، عن تصميم القميص الجديد، وكشف أنه مستوحى من إنجاز فريق أرسين فينجر 2003-2004، الذي لا يقهر.

بعد غضب كبير من جماهير آرسنال، بسبب وجود خطأ في التصميم، قام النادي اللندني بإيقاف بيع القميص مؤقتًا حتى يتم مراجعته.

وعلى القميص كان يجب يتم زخرفة 26 فوزًا و12 تعادلاً، وهي انجازات الفريق في موسم 2003-2004، لكن تم عرض 32 فقط، من أصل 38 مباراة في الدوري.

فتم إهمال التعادل مع بورتسموث، وبرمنجهام، بجانب أربعة انتصارات، مما جعل جمهور آرسنال يسخر من القميص.

الجدير بالذكر أن، أكد آرسنال خطأ التصميم في رسالة بريد إلكتروني، لمن قاموا بشراء القميص.