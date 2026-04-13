أرين روبن يدفع ويلفريد جيني بقوة في ملعب للهواة: «لا تتدخل في الأمر!»

قام أريين روبن بدفع ويلفريد جيني يوم الأحد. لم يعجب اللاعب الدولي السابق في المنتخب الهولندي تدخل جيني في نقاش مع أحد الحكام.

يعمل روبن حالياً مدرباً لفريق FC Groningen تحت 14 سنة. وقد لعب هذا الفريق يوم الأحد ضد فريق Viktoria تحت 14 سنة. ويلعب ابن جيني في صفوف هذا الفريق.

فاز فريق فيكتوريا، المتصدر في الدوري، بالمباراة بنتيجة 1-0. ويحتل فريق غرونينغن المركز الثاني. بعد انتهاء المباراة، كان روبن يتجادل مع الحكم، ثم اقترب جيني منه.









في تلك اللحظة، دفع روبن مقدم برنامج "Vandaag Inside" جانباً وقال: "لا تتدخل في الأمر." ثم أمسك جيني بالحاجز، مما منعه من التحرك.



