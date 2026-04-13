أرنو فيرميولين يخشى: «كيس سميت قد يغادر نادي AZ مقابل بضع مئات الآلاف من اليورو»

يعتقد أرنو فيرميولين أن نادي AZ يجب ألا يضع سقفاً مرتفعاً للغاية في المفاوضات حول انتقال كيس سميت. ففي حال فعل ذلك، يرى فيرميولين أن النادي سيخاطر بخسارة لاعب الوسط المطلوب مقابل مبلغ زهيد.

يعد سميت أحد أكبر المواهب في العالم في مركزه، ولذلك فهو مطلوب بشدة في سوق الانتقالات. ويُقال إن ريال مدريد هو أحد الأندية التي تبدي اهتماماً جاداً بضم لاعب الوسط.

يأمل نادي AZ في الحصول على مبلغ قياسي ضخم إذا غادر سميت، الذي لا يزال مرتبطاً بعقد لمدة عامين في ألكمار حتى نهاية الموسم، النادي بالفعل. وقد أطلق فيرميولين تحذيراً مسبقاً.

"سواء كان المبلغ ستين أو خمسين أو أربعين مليوناً: إذا عرض AZ قريباً عبر خورخي مينديز (الوكيل العالمي الشهير الذي استأجره AZ، محرر) مبلغاً في السوق ووجد كيس سميت أو وكيله أن هذا المبلغ مرتفع، فيمكنهم تجاوز الأمر تماماً"، كما قال في برنامج Studio Voetbal.

"يخاطر نادي AZ إذا طلب مبلغًا كبيرًا جدًا، حيث يمكن لكييس سميت أن يبيع اللاعب بمبلغ 200 ألف يورو بموجب التشريعات الحالية." ويشرح رئيس قسم الرياضة في NOS هذا الادعاء مباشرة بعد ذلك.

"قبل عامين، صدر الحكم الشهير في قضية ديارا في أوروبا. وقد أصدر القاضي الأوروبي حكمه في هذا الشأن. ويؤيد الحكم الموظف. إذا فكر كيس سميت: أنا لاعب وقعت عقدًا جديدًا مع AZ قبل عامين، ولا يزال أمامي عامان، وسيطلبون قريبًا عشرين أو ثلاثين أو أربعين أو خمسين مليونًا مقابل انتقالي... عندها يمكنه اللجوء إلى لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) دون أي مشكلة."

"يجب أن تلتزم هذه اللجنة بالقانون الأوروبي. وإذا لم يتمكن من الرحيل - وهو ما يُسمى حرفياً بترتيب متناسب أو متوقع - فيمكنه فعلاً إنهاء عقده مقابل بضع مئات الآلاف، أو خمسمائة ألف، أو ستمائة ألف"، كما يرى فيرميولين.

"سيتعين عليه عندئذ دفع تعويض لنادي AZ، وبعد ذلك يمكنه الانتقال بحرية إلى مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي أو ريال مدريد أو برشلونة." ميرين زيمان، المدير العام لنادي AZ، الذي شارك أيضًا في البرنامج الحواري، لا يشعر بالقلق إزاء ذلك. "لا، هذا الأمر غير وارد على الإطلاق."