وسط ضغوطات الاتحاد الأوروبي .. أرسين فينجر قد يعلن التحدي ضد إنفانتينو في انتخابات الفيفا!

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هل نرى مدرب آرسنال الأسبق رئيسًا للفيفا؟

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من المتوقع أن يتخذ أرسين فينجر، المدير الفني السابق لآرسنال، قراره النهائي هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان سيترشح في مواجهة جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الفيفا.

ويتعرض صاحب الـ77 عاماً لضغوط كبيرة من جهات معنية رئيسية، من بينها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قبل الموعد النهائي المحدد في 18 نوفمبر.

الاتحاد الأوروبي يضغط على فينجر لمنافسة إنفانتينو

يدرس أرسين فينجر خوض مغامرة مثيرة بالترشح في مواجهة جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الفيفا المقبلة.

وتكشف تقارير من مصادر مختلفة، من بينها سكاي سبورتس ونيويورك تايمز، أنه من المتوقع أن يتخذ المدير الفني السابق لآرسنال قراره النهائي خلال الأيام المقبلة قبل الموعد النهائي للإعلان في 18 نوفمبر.

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شغل فينجر منصب رئيس التطوير العالمي لكرة القدم في الفيفا منذ نوفمبر 2019، لكن أطرافًا رئيسية، بقيادة الاتحاد الأوروبي، تضغط على صاحب الـ77 عامًا لترشيح نفسه كمرشح بديل.

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وبحسب التقارير، فقد فقد رؤساء الهيئة الأوروبية الحاكمة لكرة القدم الثقة في إنفانتينو عقب الجدل الأخير المحيط بالمقترحات التجارية للفيفا.

تداعيات مشروع FFE تُبعد فينجر عن إنفانتينو

تعرضت قيادة إنفانتينو لانتقادات حادة بعد إطلاق مقترح FIFA Forward Enterprise (FFE)، الذي كان يهدف إلى بيع حصص في العمليات التجارية وكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، ثم إلغائه لاحقًا.

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وقد نأى فينجر بنفسه علنًا عن المشروع في 4 أغسطس، مُصدرًا بيانًا واضحًا بشأن موقفه من الحوكمة.

وقال فينجر: "لم أكن مشاركًا في وضع التصور". وأضاف: "كان قرار سحب المشروع ضروريًا للغاية ولا يقبل الجدل، لأنني أؤمن إيمانًا راسخًا بفيفا مستقل يخدم لعبتنا بالتزام وشفافية ونزاهة".

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قواعد الحملة الانتخابية ووضع العقد في الفيفا

غاب فينجر بشكل لافت عن اجتماع اللجنة الإدارية للفيفا في الرباط يوم 5 أغسطس، حيث التف القادة حول إنفانتينو، رغم أنه ظهر مؤخرًا في صورة إلى جانب رئيس الفيفا في باكو.

وبما أن عقد فينجر الحالي مع الفيفا ينتهي في نهاية العام، فإن ترشحه للرئاسة سيمنعه من الاستمرار في دوره التطويري حتى عام 2027، إذ سيحتاج إلى خوض الحملة الانتخابية على أساس برنامج مستقل.

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وللدخول رسميًا في الانتخابات في مارس من العام المقبل، سيحتاج فينجر إلى دعم ترشيحه من خمسة اتحادات أعضاء واجتياز اختبارات الأهلية في الفيفا.

قرار وشيك قبل الموعد النهائي للإعلان

يظل فينجر، الذي نال مكانة أسطورية خلال فترته التي امتدت 22 عامًا مع آرسنال بتتويجه بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وسبعة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، واحدًا من أكثر الشخصيات احترامًا في كرة القدم عالميًا.

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ورغم أن هزيمة إنفانتينو ستمثل تحديًا كبيرًا، إلا أن فينجر سيحظى بدعم واسع النطاق في مختلف أنحاء أوروبا والاتحادات القارية الأخرى.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي قبل 18 نوفمبر فيما ينتظر قادة كرة القدم الأوروبية إجابته.