آرسنال ضد ليل: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

تنطلق مباراة آرسنال وليل يوم 13 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (15:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 20:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 21:00 بتوقيت جنوب إفريقيا).

آرسنال يستضيف ليل في مواجهة أوروبية

يعود آرسنال إلى ملعب الإمارات لاستضافة ليل الفرنسي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027. ويسعى فريق ميكيل أرتيتا إلى استثمار زخمه القوي محليًا وتقديم بداية تؤكد طموحاته أوروبيًا. أما ليل بقيادة دافيدي أنشيلوتي، فتنتظره في شمال لندن مواجهة تختبر تنظيمه وسرعته، بعدما حقق الفوز في مباراة مطلع الأسبوع، أمام أحد أبرز المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كالافيوري وجيمارايش يقودان آرسنال للفوز على ليدز

يدخل آرسنال مباراة مساء الثلاثاء بثقة كبيرة، بعدما حقق فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 10 أكتوبر. وبعد تأخره في بداية الشوط الثاني، أدرك المدافع ريكاردو كالافيوري التعادل في الدقيقة 61، قبل أن يسجل لاعب الوسط برونو جيمارايش هدف الفوز في الدقيقة 69. وبدعم من صانع الألعاب مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا، يتطلع آرسنال إلى فرض سيطرته مبكرًا على أرضه.

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هدف باكوا المبكر يحسم فوز ليل على لوهافر

يسافر ليل إلى لندن بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا صعبًا على أرضه بنتيجة 1-0 على لوهافر في الدوري الفرنسي يوم 10 أكتوبر. وسجل الجناح ديلان باكوا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، ليضمن لفريقه النقاط الثلاث على ملعب ديكاتلون أرينا. وبوجود خط هجوم يقوده المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو إلى جانب ديلان باكوا وموريتس كيارجارد، يمتلك ليل قدرات هجومية كافية لإرباك الدفاعات الأوروبية عبر الهجمات المرتدة.

مواجهة على ملعب الإمارات

على الصعيد التكتيكي، تقدم مواجهة الثلاثاء صراعًا مثيرًا بين أسلوب آرسنال القائم على الاستحواذ والضغط، وقدرة ليل بقيادة أنشيلوتي على التحول السريع. وسيسعى آرسنال إلى السيطرة على وسط الملعب عبر ديكلان رايس وكاي هافيرتز، مع وضع الجناحين بوكايو ساكا ونوني مادويكي في مواجهات مباشرة مع ظهيري ليل. في المقابل، سيعتمد ليل على انضباط نبيل بن طالب وتانجوي نيانزو في العمق لامتصاص الضغط، وإيصال الكرة إلى أوليفييه جيرو بوصفه نقطة ارتكاز في الهجوم. ومع أهمية النقاط في مرحلة الدوري، تعد مواجهة الثلاثاء بمنافسة أوروبية رفيعة المستوى.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

يواجه ميكيل أرتيتا قلقًا بشأن جاهزية أحد لاعبيه قبل هذه المباراة، بعدما انسحب إزري كونسا من قائمة إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي بسبب مشكلتين بدنيتين منفصلتين. وعاد قلب دفاع آرسنال إلى لندن لتلقي العلاج، ولا تزال مشاركته في المباراة غير مؤكدة. ولم تُؤكد أي معلومات أخرى عن إصابات أو إيقافات في صفوف آرسنال قبل انطلاق المباراة، ومن المتوقع صدور تحديثات مع اقتراب موعدها.

أما ليل، فلم يؤكد دافيدي أنشيلوتي غياب أي لاعب بارز حتى الآن. وستُحدّث أخبار الفريق الضيف عند توفرها قبل المباراة.

المستوى في المباريات الأخيرة

يدخل آرسنال هذه المواجهة بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وإن لم يخلُ مستواه من مؤشرات مقلقة. فقد انتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 3-0 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي نتيجة أبرزت الهشاشة الدفاعية التي عانى منها خارج أرضه هذا الموسم. وقبل تلك الخسارة، حقق فوزًا صعبًا 1-0 خارج أرضه على نابولي في دوري أبطال أوروبا، وتغلب على تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أظهر قدرته على تقديم أداء رفيع حين يكون في أفضل حالاته.

تكشف آخر خمس مباريات لليل عن تذبذب في مستواه. فقد تغلب مؤخرًا على زولت فاريجيم 2-1 في مباراة ودية، لكن نتائجه في المباريات الرسمية كانت متفاوتة؛ إذ قابل فوزيه المتتاليين على تروا وتولوز في الدوري الفرنسي خسارة أمام نيس وأخرى بنتيجة 3-2 أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا. وستمنح الخسارة الأوروبية تحديدًا أنشيلوتي أمورًا كثيرة لمعالجتها قبل الوصول إلى لندن.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة حديثة بين آرسنال وليل. لذلك، لا يقدم سجل لقاءاتهما السابق الكثير للاستناد إليه، وسيخوض الفريقان المباراة اعتمادًا في المقام الأول على مستواهما الحالي وموقعهما في البطولة.