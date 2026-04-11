أرسل المشجعون رسالة واضحة وصريحة للغاية إلى أنتوني كوريا

حقق نادي أوتريخت لكرة القدم يوم السبت فوزًا ساحقًا على أرضه أمام فريق تيلستار. هذه المباراة الاستثنائية بين المدرب رون يانس وخليفته المحتمل أنتوني كوريا، الذي أوشك على إتمام انتقاله إلى أوتريخت، حسمها فريق أوتريخت بفضل كفاءته التهديفية القاتلة. وجاء أجمل هدف في المباراة من جيسبر كارلسون، الذي سجل هدف النتيجة النهائية 4-1 من مسافة بعيدة جدًّا.

عاد داني دي ويت إلى التشكيلة الأساسية لفريق أوتريخت بعد انتهاء فترة إيقافه، بينما شارك يوخم ريتميستر فان دي كامب في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ 4 مارس. ويُرتبط اسم لاعب الوسط الأخير، الذي تم إعارته من نادي ألمير سيتي إلى تيلستار، بشكل قوي بالانتقال إلى نادي أوتريخت الصيف المقبل.

على أرض الملعب، بدأ تيلستار المباراة بقوة مفاجئة وحصل على فرصتين كبيرتين في وقت مبكر عن طريق باتريك برووير وإيمانويل أووسو، لكن الحارس فاسيليس باركاس أنقذ فريقه. واجه أوتريخت صعوبة واضحة في التعامل مع المرحلة الافتتاحية للزوار.

ومع ذلك، تقدم الفريق المضيف بعد عشر دقائق. من ركلة ركنية، مرر داني دي ويت الكرة، ثم سجل ماتيس ديدن من مسافة قريبة. وبذلك انقلب مجرى المباراة بعض الشيء، على الرغم من أن مستوى الأداء ظل متفاوتاً من كلا الجانبين.

لم يحدث شيء يذكر في بقية الشوط الأول. حاول أوتريخت تشكيل خطورة عبر أنخيل ألاركون ويوان كاثلين، لكن الفرص الحقيقية لم تتحقق.

بعد الاستراحة، عاد تيلستار بقوة من غرفة الملابس وسعى بقوة للهجوم. أدى ذلك في الدقيقة 58 إلى هدف التعادل، عندما سدد داني باكر من مسافة بعيدة، وبفضل تغيير في اتجاه الكرة، لم يتمكن باركاس من التصدي لها: 1-1.

لكن لم يستطع تيلستار الاستمتاع بالتعادل لفترة طويلة. بعد ثلاث دقائق، استعاد أوتريخت التقدم بهدف من جيفاي زيشييل، الذي سدد كرة رائعة من مسافة بعيدة. ربما سبق الهدف مخالفة، لكن الحكم داني ماكيلي ونظام الفيديو المساعد (VAR) لم يتدخلا، مما أثار غضب الضيوف.

وفي الدقائق الأخيرة، حسم أوتريخت المباراة نهائياً. أرسل أرتيم ستيبانوف كرة إلى رونالد كومان جونيور، الذي تصدى لها بوجوهه، ثم سدد داني دي ويت الكرة المرتدة بسرعة ليضع النتيجة 3-1 على اللوحة.

وبعد ذلك، بدأ جمهور أوتريخت في التطلع إلى الموسم المقبل: "كورييا لنا، كورييا لأولي أولي"، هكذا كان الصوت يصدح من مدرجات ملعب غالغنوارد. حاول تيلستار الضغط قليلاً في الدقائق الأخيرة، لكنه اضطر إلى تقبل هدف أوتريخت الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع. تسديدة ملتوية من جيسبر كارلسون من ركلة حرة من مسافة حوالي أربعين متراً لم تترك أي فرصة لكويمان جونيور.



