أردا توران متهم بالاحتيال الضريبي خلال الفترة التي قضاها في أتلتيكو وبرشلونة!

نجم برشلونة السابق متهم بالتهرب الضريبي

عاد أسم النجم التركي أردا توران، للظهور مجددًا بعد سنوات عديدة من مغادرته الدوري الإسباني، وإعلانه اعتزاله كرة القدم العام الماضي.

وذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين أن نجم فريق برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، متهم بالتهرب الضريبي، وأن المبالغ المطلوبة لا تتوافق فقط مع أداء العمل ولكن أيضًا مع حقوق الدعاية.

ووفقًا لبوابة "Vozpópuli"، فقد أرتكب اللاعب جريمتين ضد الخزانة العامة أخفى مبلغ 828000 يورو لعدم فرض ضرائب على دخله بشكل صحيح.

وتم فتح القضية بعد تقديم شكوى عام 2021 من قبل المدعي العام للجرائم الاقتصادية والذي طلب بعد ذلك فتح إجراءات ضد اللاعب.

وكان توران سيحتال على مبلغ 499740 يورو في 2015، بينما في 2016 كان سيصل إلى 328351 يورو.

وأكد مكتب المدعي العام أنه "بعيدًا عن الوفاء بالتزاماته" لم يقدم النجم التركي حتى التقييم الذاتي لضريبة الدخل الشخصي.

وأشار الموقع أيضًا أن توران قد دفع بالفعل المبالغ المطلوبة وهي حقيقة قد تسمح له بالتوصل إلى اتفاقية امتثال.

وعلى الرغم من ذلك فإن القضية تمضي قدمًا ولا تنتظر سوى مكتب المدعي العام لتقديم لائحة الاتهام وبالتالي فإن احتمال أن يمتثل نجم البلوجرانا السابق للمحاكمة قريب جدًا.