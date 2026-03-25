تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
أسعار تذاكر مباريات كأس العالم تبدأ من 170 دولار

أرخص تذاكر كأس العالم 2026: دليلك لمتابعة مباريات الجزائر ومصر والمغرب بأقل تكلفة

اطلع على أحدث أخبار كأس العالم، بما في ذلك تذاكر المباريات الأقل تكلفة.

نحن الآن في مرحلة العد التنازلي بالأسابيع، وليس الشهور، حتى يتم ركل الكرة الأولى في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

ليس من المستغرب أن الطلب على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 مرتفع للغاية، خاصة لبعض المواجهات المعينة، مثل مباريات الدول المضيفة. ومع ذلك، ستكون هناك مقاعد متاحة في مباريات معينة، خاصة خلال مرحلة المجموعات، والتي قد يكون من السهل الوصول إليها قليلاً.

دع GOAL يأخذك عبر أحدث معلومات تذاكر كأس العالم 2026، بما في ذلك الأماكن التي يمكنك العثور فيها على أرخص التذاكر.

ما هي أرخص تذاكر كأس العالم 2026 حالياً؟

بناءً على قوائم إعادة البيع الحالية، وتقديرات أسعار فيفا المبكرة، وأدنى الأسعار المتاحة علناً، إليك أرخص تذاكر كأس العالم 2026 المتوفرة حالياً في السوق. الأسعار عرضة للتغيير بسبب التسعير الديناميكي والطلب المستمر.

الترتيبالمباراة (التاريخ)الملعبالسعر المتوقع
#1تونس ضد اليابان (20 يونيو)استاد BBVA (غوادالوبي)$161+
#2جنوب أفريقيا ضد كوريا الجنوبية (24 يونيو)استاد BBVA (غوادالوبي)$188+
#3الأردن ضد الجزائر (22 يونيو)استاد ليفي (سانتا كلارا)$234+
#4الجزائر ضد النمسا (27 يونيو)استاد أروهيد (كانساس سيتي)$256+
#5المغرب ضد هايتي (24 يونيو)مرسيدس بنز (أتلانتا)$271+
#6مصر ضد إيران (26 يونيو)لومن فيلد (سياتل)$299+
#7تونس ضد هولندا (25 يونيو)استاد أروهيد (كانساس سيتي)$359+
#8هولندا ضد فائز الملحق الأوروبي B (20 يونيو)استاد NRG (هيويتن)$370+
#9أستراليا ضد فائز الملحق الأوروبي C (13 يونيو)BC Place (فانكوفر)$394+
#10النرويج ضد السنغال (22 يونيو)متلايف (نيو جيرسي)$408+

ملاحظة: تتقلب أسعار التذاكر بانتظام. التصنيفات تعكس أعلى الأسعار المرجعية المعلنة وقت الكتابة.

ما هي أرخص الفرق للمتابعة في كأس العالم 2026؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات كأس العالم حالياً بشكل كبير من فريق لآخر. ينبع الفرق بين الأرخص والأغلى من عدة عوامل، بما في ذلك علاوة الدولة المضيفة، والتسعير القائم على السوق، ومكان المباراة.

هولندا: قد تتوقع دفع مبالغ طائلة لمشاهدة أحد كبار المنتخبات الأوروبية، ولكن هذا ليس هو الحال دائماً. على الرغم من احتلال هولندا المركز الثاني في البطولة ثلاث مرات سابقاً، إلا أن تذاكر هولندا هذا الصيف منخفضة بشكل مفاجئ.

مباريات هولندا ضد اليابان، تونس، ودولة أوروبية غير معروفة مقررة في ملاعب ذات سعة عالية في الولايات المتحدة، مما يساعد في الحفاظ على الأسعار منخفضة. كما أن مواجهاتهم ليست "عناوين رئيسية" مثل المباريات التي تشمل ميسي أو رونالدو، مما يقلل الضغط على الأسعار.

الجزائر: قد تكون الجزائر بصدد ظهورها الخامس في كأس العالم، لكنها لم تتواجد في النهائيات منذ 2014. يفتتحون مشوارهم ضد حامل اللقب الأرجنتين، والطلب هناك مرتفع جداً بسبب ميسي. ومع ذلك، بعد تلك المواجهة، ينخفض الطلب على تذاكر الجزائر حيث يواجهون الأردن والنمسا، مما يمنح المشجعين فرصة أفضل وتكلفة أقل.

تشمل الفرق الأخرى الأرخص في متوسط الأسعار: كاب فيردي، تونس، السعودية، كوراساو، مصر، ونيوزيلندا.

ما هي أسعار تذاكر كأس العالم 2026؟

أعلن فيفا أن التذاكر بدأت من 60 دولاراً لبعض مباريات المجموعات، وقد تصل إلى 6,730 دولاراً للمباراة النهائية.

  • دور المجموعات (باستثناء المضيفين): $60 - $620
  • دور المجموعات (مباريات المضيفين): $75 - $2,735
  • دور الـ 32: $105 - $750
  • دور الـ 16: $170 - $980
  • ربع النهائي: $275 - $1,775
  • نصف النهائي: $420 - $3,295
  • النهائي: $2,030 - $7,875

كيفية الحصول على التذاكر

يمكن شراء التذاكر عبر موقع FIFA الرسمي. ستكون هناك "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" في أوائل أبريل بنظام أسبقية الحجز. كما يتوفر سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع (FIFA Resale Marketplace) كخيار آمن للتبادل.

المدن والملاعب المستضيفة

تقام البطولة في 16 مدينة:

  • كندا: تورونتو، فانكوفر.
  • المكسيك: غوادالوبي، مكسيكو سيتي، مونتيري.
  • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيو جيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو، سياتل.

تذاكر الضيافة (Hospitality): تبدأ من 1,400 دولار للمباراة الواحدة وتصل إلى باقات شاملة لكل مباريات ملعب معين بأسعار تبدأ من 8,275 دولار.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أتيحت للمشجعين عدة فرص لشراء تذاكر كأس العالم الرسمية، وستتاح مرة أخرى عبر موقع "فيفا" (FIFA) من الآن وحتى انطلاق البطولة في يونيو. وبينما انتهت مراحل مبيعات سابقة مثل "سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر و"سحب الاختيار العشوائي" في ديسمبر ويناير، ستكون هناك أيضاً "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة" مع اقتراب البطولة في أوائل شهر أبريل.

خلال نافذة المبيعات الرسمية الرابعة والأخيرة هذه، ستكون أي تذاكر متبقية متاحة للشراء بنظام أسبقية الحجز. لم يعلن "فيفا" عن عدد التذاكر التي سيتم طرحها أو المباريات المحددة، ولكن يتوقع أن يكون التوفر محدوداً مع نفاد سريع للكميات. لشراء التذاكر، يجب زيارة بوابة تذاكر FIFA الرسمية والتسجيل للحصول على حساب، ثم تسجيل الدخول للتحقق من توفر المقاعد.

إذا كنت تبحث عن وسيلة آمنة لإعادة بيع أو استبدال تذاكرك، فإن "سوق فيفا الرسمي لإعادة البيع والتبادل" هو القناة الرسمية الوحيدة لذلك. تم افتتاح هذا السوق في أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر موقع فيفا الرسمي للتذاكر.

يتوفر سوق إعادة البيع للمقيمين في كندا وأمريكا وبقية دول العالم، بينما يخصص سوق التبادل (Mercado de Intercambio de la FIFA) للمقيمين في المكسيك. نصيحة رئيسية للمشترين من سوق إعادة البيع: التوفر قد يكون محدوداً للغاية، وتظهر التذاكر بشكل مفاجئ وغالباً مع اقتراب أيام المباريات. يُنصح المشجعون بالتحقق من المنصة باستمرار والتحرك بسرعة عند ظهور أي تذكرة مع تجهيز بيانات الدفع مسبقاً. كما ستوفر منصات إعادة البيع الثانوية مثل "StubHub" تذاكر للبطولة أيضاً.

لا، لن تكون التذاكر متاحة للشراء من شبابيك الملاعب خلال كأس العالم 2026، حيث لا توجد مبيعات مباشرة في مراكز البيع التقليدية. يرجى ملاحظة أن موقع FIFA.com/tickets هو مركز المبيعات الرسمي والوحيد لضمان الحصول على تذاكر شرعية والوصول إلى كافة الخيارات المتاحة.

تقام المباراة النهائية في استاد "متلايف" (MetLife Stadium)، وهو ملعب متعدد الأغراض يقع في مجمع "ميدولاندز" الرياضي في إيست روثرفورد بولاية نيو جيرسي، على بعد 5 أميال غرب مدينة نيويورك. افتتح الملعب في عام 2010 ليحل محل استاد "جاينتس"، وهو الملعب الرئيسي لفريقي نيو يورك جاينتس ونيو يورك جيتس في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

يتمتع استاد متلايف بخبرة كبيرة في استضافة مباريات كرة القدم، حيث سبق واستضاف مواجهات في الكأس الذهبية (2011 و2015) وكوبا أمريكا (2024). كما استعد لاستضافة نهائي المونديال عبر احتضان نهائي كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام بين تشيلسي وباريس سان جيرمان أمام 81,118 متفرجاً.