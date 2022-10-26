أراد الذهاب لقطر سيرًا على الأقدام .. القوات الإيرانية تعتقل مشجعًا إسبانيًا

اتصالات سانتياجو مع أسرته انقطعت منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا بعدما وصل لمدينة سقز الإيرانية

في محطته الأخيرة قبل الدخول إلى قطر، لحضور كأس العالم 2022، اصطدم المشجع الإسباني سانتياجو سانشيز كوجيدور بالاحتجاجات في إيران، ليتفاجأ باعتقاله.

المشجع الإسباني أطلق تحديه الخاص بالذهاب إلى قطر سيرًا على الأقدام، مرتديًا قميص ناديه المفضل ريال مدريد الإسباني، مرورًا بـ16 دولة في طريقته.

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لكن وعند وصوله لنقطة التوقف الأخيرة "إيران"، بعد مروره بـ15 دولة، تم اعتقاله، وفقًا للقناة الدولية الإيرانية.

ووفقًا للتقارير الإيرانية فإن المشجع الإسباني تم اعتقاله في مدينة سقز، التي تقع في المدينة الحدودية الإيرانية "كردستان"، رفقة مترجمه، ثم نُقل بعد ذلك للعاصمة "طهران".

بحسب الحساب الرسمي لسانتياجو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فإن آخر ظهور له كان في مدينة بنجوين العراقية، التي تقع على الحدود مع إيران، لكن بعدها لم تعلم عنه أسرته شيئًا، وتحديدًا منذ الثاني من أكتوبر الجاري.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية آخر رسالة أرسلها المشجع لأسرته وأصدقائه، والتي جاء فيها: "الأجواء مشتعلة قليلًا، لكن كل شيء جيد بالنسبة لي"، في إشارة إلى الاحتجاجات في إيران.

ويقول صديقه ميجيل، في تصريحاته لـ"ماركا": "مؤكد أنه تم القبض عليه واعتقاله، حتى تهدأ الأجواء في البلاد، هم لا يريدون أن ينقل أي شخص أي معلومة حول ما تعيشه إيران حاليًا".

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في إيران في منتصف سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني داخل السجن، بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب الإيرانية، بداعي عدم ارتدائها الزي الإسلامي الشرعي.