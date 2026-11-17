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قرار حازم جديد

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أصدر القسم الثاني من محكمة أستورياس الإقليمية بإسبانيا اليوم حكماً بحق الشخص الذي أطلق إيماءات وأصوات عنصرية تجاه كيليان مبابي من المدرجات في ملعب كارلوس تارتيير خلال مباراة ريال أوفييدو أمام ريال مدريد التي أُقيمت في 24 أغسطس 2025. وكانت الليجا قد تقدمت ببلاغ في القضية، ثم انضم ريال مدريد لاحقاً إلى الإجراءات القضائية.

وأُدين المتهم بارتكاب جريمة كراهية بموجب المادة 510.2 (أ) من القانون الجنائي الإسباني. وقد أقرّ بذنبه، واعتبرت المحكمة حالة السُّكر ظرفاً مخففاً. وحُكم عليه بالسجن 11 شهراً، وبغرامة لمدة 6 أشهر بمعدل 8 يورو في اليوم، وبالحرمان لمدة 3 سنوات و11 شهراً من ممارسة المهن أو الأنشطة المتصلة بالتعليم والتدريس والرياضة وأنشطة الترفيه. وكانت الليجا، بصفتها مقدِّمة البلاغ، قد قدّمت عدة أدلة من بينها تقرير قراءة شفاه ساعد في حسم القضية.

وطلبت النيابة العامة، ووافق المتهم، على أن يكون وقف تنفيذ عقوبة السجن مشروطاً بمنعه من دخول ملاعب الليجا وبحظر الاقتراب من اللاعب كيليان مبابي.

وهذا هو الحكم الثاني عشر الذي تحصل عليه الليجا بسبب العنصرية في كرة القدم الإسبانية، وهو ما يعكس التزامها بمكافحة العنصرية والدفاع عن قيم الاحترام في الرياضة.