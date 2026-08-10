أديداس و نادي النصر يطلقان الطقم الاحتياطي لموسم 2026-2027 المستوحى من الفضاء اللا محدود للرياض

أديداس ونادي النصر يطلقان اليوم الطقم الاحتياطي الرسمي للنادي لعام 2026/2027 تحت شعار "ما بعد الأفق"، وهو تصميم مستوحى من الفضاء اللا محدود للرياض وفكرة أن الأفق لا يجب أن يكون له الحدود، بل دعوة للاستمرار بالتقدم نحو الأمام.

يعكس هذا القميص المستوحى من الفضاء اللا محدود فوق سماء الرياض والرمال الذهبية للصحراء العربية، التوازن بين الإرث والطموح اللذين لا يزالان يميزان النادي. تمتد الآفاق عبر الرياض بين السماء والصحراء بشكل غير محدود. يستمد الطقم الاحتياطي الإلهام من هذا المشهد الفريد، من خلال استخدامه كرمز لنادي يكرم ماضيه في الوقت الذي يتطلع فيه باستمرار إلى نجاحات المستقبل.





يجمع التصميم بين قاعدة زرقاء عميقة أخاذة مع تفاصيل صفراء نابضة تمثل نقطة الالتقاء بين السماء والصحراء. تبتكر هذه العناصر معا تعبيراً مرئياً جريئاً لهوية نادي النصر: متأصلة في جذوره لكنها تتطلع دائما نحو المستقبل.





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يمثل تقديم شعار أوريجينالز فصلاً جديداً في هوية النادي العريقة، ليأتي بأحد أكثر رموز أديداس تميزا إلى نادي النصر للمرة الأولى. يربط شعار أوريجينالز، أحد أكثر الرموز شهرة في عالم الرياضة والثقافة، طموحات النادي المستقبلية مع إرث أديداس الغني في كرة القدم ليبتكر قميصاً بإحساس أسطوري ومتطور.

قال بلال فارس، مدير عام أديداس الأسواق الناشئة: "الطقم الاحتياطي مستوحى من المناظر الطبيعية التي تشتهر بها الرياض، حيث تلتقي السماء اللامتناهية مع الأفق الصحراوي الذهبي. أصبحت نقطة الالتقاء هذه رمزاً قوياً لنادي يُقدر إرثه ويتطلع دائماً نحو ما هو قادم. يجمع هذا القميص بين إرث أديداس لكرة القدم وطموح نادي النصر للمستقبل."

وقال بيدرو سوتو مايور، رئيس مسؤولي التحول في نادي النصر: "يُعرف فارس نجد بالشجاعة لتجاوز الأفق. يجسد هذا الطقم الاحتياطي المستوحى من مناظر الرياض عقلية نادي النصر: نحتفل بإرثنا ونحمل هويتنا بفخر ولا نتوقف عن السعي وراء ما هو أبعد من ذلك."

ومع ارتفاع مستوى حضور نادي النصر على الساحة العالمية، يعتبر طقم 2026/2027 الاحتياطي انعكاسا لنادي يكرم أصوله في الوقت الذي يتطلع فيه دائما نحو المستقبل.

سيتوفر الطقم الاحتياطي لنادي النصر 2026/2027 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وأسواق مختارة ابتداءً من أغسطس 2026.





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