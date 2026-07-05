أديداس تقدم مجموعة "CHAOS VS CONTROL" والتي تحتوي على ألوان جديدة من أحذية F50 وPREDATOR

تكشف أديداس اليوم عن مجموعة "Chaos vs Control"، لتعيد إحياء روح المنافسة على أرض الملعب بين حذاء F50 الذي يركز على السرعة وحذاء Predator المصمم بدقة. صممت هذه المجموعة لأهم لحظات كرة القدم، حيث ستخطف الأضواء خلال المراحل النهائية لكأس العالم فيفا 2026.

يأتي حذاء Predator Elite FT بلون أبيض أخّاذ، ويتميّز بخطوط توربو شمسية وتفاصيل سوداء. ويتميز الحذاء بجزء NANOSTRIKE+ عُلوي شبكي أُعيد ابتكاره يجمع بين النعومة والخفّة وعناصر ثبات مُدمجة لدقة أخّاذة. يوفر اللسان الأسطوري القابل للطي سطحاً مثالياً للتسديد، بينما يعزّز لوح نعل STRIKEFRAME من الثبات والرشاقة في كافة الاتجاهات. توفر تقنية POWERSPINE ثباتاً إضافياً لوسط القدم لتسديدات أقوى.

يتميز حذاء F50 المصمم للسرعة بقاعدة بيضاء مع خطوط أُرجوانية شمسيّة وتفاصيل توربو شمسية. صمّم حذاء F50 للاعبين الذين يتألقون خلال لحظات الفوضى ليطلق العنان لخطوات لا مثيل لها والكثير من الفوضى.

يتميّز حذاء F50 Elite بجزء عُلوي FIBERTOUCH الذي يوفر دعماً خفيف الوزن وراحة في الأماكن اللازمة فقط، بالإضافة إلى SPRINTWEB وهو قوام ثُلاثي الأبعاد عالي الدقة لتحكم مُعزّز بالكرة خلال السرعات العالية. يضمن لسان COMPRESSIONFIT TUNNEL ثباتاً مثالياً لحركة متعددة الاتجاهات بينما يزيد SPRINTFRAME 360 من التسارع والسرعة في كل اتجاه.

تستمر المجموعة بدعوة أديداس الحالية للاعبين حول العالم "لاختيار واحد" — الفوضى أو التحكم. صمّم Predator لمن يتحكم بنسق المباراة بدقة وقوة، بينما صمّم F50 لمن ينشر الفوضى.

سيتوفر حذاء F50 Elite وPredator Elite Fold-Over Tongue ابتداءً من 8 يوليو لدى مجموعة مختارة من المتاجر وعبر الإنترنت على adidas.com.

كجزء المجموعة، تقدم أديداس أيضاً ألوان جديدة لعلامتي F50 Sparkfusion وCopa، لتزيد بذلك الاختيارات المُتاحة للتصاميم الرياضيّة.