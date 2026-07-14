أديداس تتعاون مع مختبر دبي للتصميم للاحتفاء بشجرة الشعلة من خلال إضفاء طابع شخصي على أحذية HYPERBOOST

أعلنت أديداس عن تعاونها مع مختبر دبي للتصميم للاحتفاء بشجرة الشعلة، وهي مبادرة على مستوى دبي تحتفي بإحدى أبرز المعالم الطبيعية المميزة في الإمارة، من خلال الإبداع والتصميم والمشاركة المجتمعية.

وضمن هذا التعاون، ابتكرت أديداس نقشاً حصرياً مستوحى من شجرة الشعلة لإصدار النسخة الحمراء من Hyperboost Red Edition، لتجمع بين الابتكار في الأداء الرياضي والثقافة المحلية.

وسيتوفر هذا الإصدار حصرياً في متجر أديداس في دبي مول، حيث سيتمكّن العملاء الذين يشترون حذاء Hyperboost Red Edition من تخصيص أحذيتهم عبر خدمة النقش بالليزر مجانية، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى 31 يوليو.

ويعكس هذا التعاون التزام أديداس المستمر بدعم المبادرات التي تحتفي بالمجتمعات والمدن التي تنشط فيها، إلى جانب تعزيز الإبداع المحلي من خلال تقديم تجارب استهلاكية ذات قيمة ومعنى. وتنضم أديداس إلى حركة أوسع تُسلّط الضوء على الهوية الثقافية لدبي عبر التصميم والابتكار من خلال شراكتها مع مختبر دبي للتصميم.

وستستمر هذه الفعالية طوال شهر يوليو في متجر أديداس في دبي مول، حيث الزوار مدعوون لاقتناء إصدار فريد من حذاء Hyperboost مستوحى من أحد أبرز الرموز الطبيعية في مدينة دبي.





Adidas





Adidas



