بمشاركة سعود عبد الحميد .. فيلم جديد من أديداس عن الأجواء الأيقونية ومجتمعات كرة القدم السعودية قبل كأس العالم

تجلب أديداس اليوم فيلم Backyard Legends إلى المملكة العربية السعودية قبل انطلاق كأس العالم ‌‎™2026 FIFA‌‏، احتفالًا بملاعب الأحياء وأيقونات كرة القدم والمجتمعات التي تلهم الجيل القادم من اللعبة في جميع أنحاء المملكة.

يتتبع الفيلم الذي يتمحور حول نجم كرة القدم السعودي سعود عبد الحميد مجموعة من عشاق كرة القدم الصغار عبر الرياض وهم يتناقشون بشغف حول من يدخل في قائمة أفضل منتخب سعودي على الإطلاق.

تدور أحداث القصة بين شوارع الأحياء وتجمعات لمشاهدة مباريات كرة القدم في وقت متأخر من الليل والملاعب غير الرسمية وجلسات ألعاب الفيديو المستوحاة من ثقافة كرة القدم المحلية، وتصور الإثارة والثقة التي تحيط بالتأثير المتزايد للمملكة العربية السعودية على اللعبة العالمية قبل أهم بطولة في عالم كرة القدم.

تمزج الحملة بين عشاق كرة القدم وثقافة ألعاب الفيديو والشغف الشعبي، وتحتفل أيضا بنظام كرة القدم البيئي الأوسع نطاقاً الذي يحدد مستقبل الرياضة في المملكة العربية السعودية، من اللاعبين الشباب وكرة القدم النسائية إلى المجتمعات التي تدفع باللعبة نحو الأمام كل يوم.

من خلال المحادثات العفوية واللحظات المشتركة، يسلط الفيلم الضوء على كرة القدم ليس فقط كرياضة، بل كلغة ثقافية تستمر في تقريب وإلهام جيل جديد في جميع أنحاء المملكة.

تهدف الحملة التي تعتبر جزءاً من حملة أديداس العالمية الأوسع "أنت قدها"، إلى مساعدة الرياضيين على التخلص من الضغوطات في الرياضة من خلال الإيجابية وأنظمة الدعم والإيمان الذاتي. تستمر أديداس قبل بداية كأس العالم ‌‎™2026 FIFA‌‏ بدعم متعة اللعب بحرية، سواء في ملاعب الأحياء في الرياض أو في أهم محفل كروي في العالم.

قال بلال فارس، مدير عام أديداس الأسواق الناشئة: "تستمر ثقافة كرة القدم في المملكة العربية السعودية بالتطور بطرق ملفتة، وذلك من خلال الشغف والطموح وجيل جديد يسعى لتشكيل مستقبل اللعبة. في الوقت الذي يتطلع فيه الجمهور إلى كأس العالم ‎™2026 FIFA‏، أردنا سرد قصة بإحساس أصيل للمجتمع المحلي من خلال حملة ’أنت قدها‘، لنحتفل بالمتعة والثقة والإيمان التي توفره كرة القدم، سواء كان ذلك في ملاعب الأحياء أو على المنصة العالمية."

وقال سعود عبد الحميد: "كانت كرة القدم تتمحور دائما حول المجتمع والثقة والإيمان بنفسك خلال نشأتي. من الملهم رؤية الجيل القادم يلعب بشغف وشخصية كبيرة مع اقتراب لحظة خاصة في كرة القدم وقبل بداية كأس العالم ‌‎™2026 FIFA‌‏. أنا فخور بأن أكون جزءاً من حملة تحتفل بتلك الطاقة وتذكر اللاعبين الصغار في جميع أنحاء السعودية بأنهم يستطيعون تحقيق كل ما يسعون إليه."

قبل صيف حافل بكرة القدم، تواصل أديداس كونها جزءاً أساسياً من اللعبة حول العالم كمورد لكرة المباريات الرسمية وشريك الاتحاد لكأس العالم ™2026 FIFA‌‏.

سيتم إطلاق الحملة عبر قنوات أديداس وشركائها طوال شهر مايو 2026.