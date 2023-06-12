أدوار كريستيانو رونالدو الخفية .. أشعل اقتصاد النصر وجذب النجوم لدوري روشن السعودي!

كريستيانو رونالدو يقوم بمهامٍ خفية منذ الانضمام إلى نادي النصر!

بعيدًا عن كونه لاعبًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ يتولى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهامًا إضافية داخل قلعة العالمي.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي تقريبًا".

وحسب تقرير صادر من صحيفة "the athletic"، يتولى الأسطورة البرتغالية، الإشراف على تطوير البنية التحتية ومرافق النصر؛ ليصبح من أكبر الأندية حول العالم قريبًا.

وكشف التقرير، عن أن كريستيانو رونالدو، يقوم أيضًا بالتفاوض مع نجوم عالميين حول العالم، وخاصة هؤلاء الذين ينشطون في الدوري الإسباني؛ من أجل الانضمام إلى نادي النصر، في الصيف الحالي.

وأِشار إلى أن رؤية رونالدو في المفاوضات، تختلف عن الكرواتي جوران فوسيفيتش، المدير الرياضي للنصر؛ حيث يركز الأسطورة البرتغالية، على التحدث مع النجوم المقربين شخصيًا منه.

وأوضح التقرير، أن انتقال كريستيانو رونالدو إلى قلعة العالمي، ساهم في زيادة نسبة الحضور الجماهيري في جميع ألعاب النادي إلى 143%، بالإضافة إلى ارتفاع سعر التذكرة الواحدة لمباريات الفريق الأول لكرة القدم؛ لتصل إلى 150 ريالًا.

جدير بالذكر أن رونالدو صرح في حوار مع الرابطة السعودية المحترفة، إن البنية التحتية تحتاج إلى التطوير بشكل سريع؛ ليصبح دوري روشن، من أفضل 5 مسابقات في العالم.