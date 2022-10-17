"أخطر تصريح" .. لماذا غضب الإعلاميون من حديث ياسر المسحل عن توثيق البطولات؟

توثيق بطولات الكرة السعودية سيخرج للنور قريبًا، لكن المسحل لم يكن موفقًا في حديثه عن هذا الملف

رغم أن توثيق البطولات يعد خبرًا سارًا لجماهير الكرة السعودية، التي لطالما حلمت بصدور تأريخ رسمي من اتحاد كرة القدم بشأن عدد بطولات كل نادٍ إلا أن ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد القدم، لم يكن موفقًا في تصريحاته في هذا الشأن.

عملية توثيق البطولات كانت قد بدأت بالفعل قبل سنوات، لكن أتت جائحة فيروس كورونا في 2020، لتعطلها بشكل كبير.

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وتعود أهمية هذا التوثيق، لوضع حد لكم الاتهامات للأندية وبعضها، حول حقيقة عدد بطولات كل نادٍ، والتي تتفجر في نهاية كل موسم مع إعلان الفائز بلقب الدوري المحلي.

لماذا غضب الإعلاميون من تصريحات المسحل حول توثيق البطولات؟

المسحل أعلن أمس الإثنين، في تصريحات رسمية، أن نتائج توثيق البطولات سيتم الكشف عنها قريبًا، وهو بالطبع ما أسعد الجميع.

لكن ما أثار الجدل هي عبارة "سنرضي الجميع في طريقة توثيق البطولات"، ليبدأ عدد من الإعلاميين بتوجيه اللوم لرئيس اتحاد القدم. (طالع تصريح المسحل كاملًا)

الإعلامي الرياضي محمد البكيري واحد ممن أغضبهم تصريح المسحل، مطالبًا إياه بإرضاء ضميره وحفظ التاريخ، بدلًا من الوصول لرضا الجميع، وهو الغاية التي لا تدرك.

فيما اعتبر الإعلامي عبد العزيز الهدلق حديث المسحل عن رضا الجميع هو التصريح الأخطر، مشيرًا إلى أن الأهم هي الأمانة التاريخية، بدلًا من التعامل مع التاريخ كالكيكة التي تقسم بالتساوي بين الجميع!

بينما طالب الإعلامي محمد الدويش الاتحاد بالكشف عن البطولات الرسمية ومسمياتها ودرجة تصنيفها، دون مراعاة غضب فئة وسعادة أخرى.

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