أخبار مهمة حول مستقبل شين كلويفرت في نادي برشلونة

سيجدد شين كلويفرت (18 عامًا) عقده المنتهي مع نادي برشلونة لمدة موسمين. هذا ما أوردته صحيفة «دي تيليغراف» يوم الخميس.

كان الابن الأصغر للمهاجم السابق باتريك كلويفرت يتفاوض مع برشلونة منذ فترة طويلة. ووفقًا للصحفي مايك فيروي، تم التوصل إلى اتفاق مؤخرًا.

وبمجرد توقيع العقد، سيبقى كلويفرت يلعب في برشلونة حتى منتصف عام 2028. وهو يعيش هناك مع والديه.

يلعب كلويفرت مع برشلونة منذ عام 2017. وقد انتقل إلى النادي آنذاك قادماً من باريس سان جيرمان، حيث كان والده يعمل.

يلعب كلويفرت حاليًا في فريق برشلونة أتلتيك، وهو فريق الشباب الأعلى في النادي الذي يلعب في الدرجة الرابعة الإسبانية.

في ستة عشر مباراة رسمية مع هذا الفريق، سجل كلويفرت هدفين وصنع هدفين. بالإضافة إلى ذلك، لعب اللاعب المولود في زاندام 11 مباراة دولية مع منتخب هولندا تحت 19 عامًا.

في الأسبوع الماضي، تم اختيار كلويفرت في قسم NXGN الخاص بنا ضمن أفضل عشرة مواهب هولندية من مواليد 2007 و2008.