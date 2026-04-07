يتعين على يوري هيركنز أن يتعامل مع خيبة أمل كبيرة. فقد أصيب حارس مرمى فريق جونغ أياكس البالغ من العمر 19 عامًا في كاحله مساء الاثنين خلال المباراة التي خاضها الفريق خارج أرضه ضد فيتيس، ولن يتمكن من المشاركة في أي مباراة أخرى هذا الموسم، وفقًا لما أعلنه نادي أياكس على موقعه الإلكتروني.

اضطر الحارس إلى الخروج من الملعب في وقت مبكر من المباراة التي أقيمت في أرنهيم. بعد حوالي عشرين دقيقة، حدث خطأ أثناء ركلة إخراج، حيث بدا على هيركنز أنه يعاني من ألم ولم يتمكن من مواصلة اللعب.

وبعد يوم واحد، جاءت الفحوصات الطبية بنتائج سيئة. فقد تبين أن إصابة الكاحل خطيرة لدرجة تستلزم إجراء عملية جراحية، مما يعني أن موسمه قد انتهى على الفور.

كان هيركنز الخيار الأول في فريق جونغ أياكس هذا الموسم، وشارك في 19 مباراة في دوري كيوكن كامبيون.

تلقى خلال تلك المباريات 31 هدفاً وحافظ على شباكه نظيفة خمس مرات. وبمجموع 1639 دقيقة لعب، كان عنصراً أساسياً في الفريق.

انتقل هيركينز الصيف الماضي إلى أياكس، الذي اشتراه من سبارتا براغ مقابل حوالي مليوني يورو. ووقع في أمستردام عقدًا حتى منتصف عام 2030.

تدرب الحارس في التشيك في فرق الشباب في أندية مثل هراديك كرالوفو وسبارتا براغ.