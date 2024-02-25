أخبار الهلال اليوم | 4 نجوم في خطة الميركاتو الصيفي، ونيمار جديد لا يُقهر!

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 25 فبراير 2024.

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الهلال يضع خطة جديدة مع نيمار جونيور..

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ست جولات تم الكشف عن مواعيد مبارياتها، وثلاث منها ستقام خلال شهر رمضان المبارك..

الهلال يسعى لمواصلة الانتصارات في دوري روشن على حساب الاتفاق

نجم الهلال يتعرض لإصابة قد تبعده عن المباراة القادمة

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