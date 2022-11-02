أخبار الهلال اليوم | لعنة الإصابة تلاحق الشهري ولماذا تغار الأندية من الزعيم؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الثاني من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر الجاري..

الإصابة تلاحق الشهري من جديد

غاب صالح الشهري؛ مهاجم الهلال ومنتخب السعودية، عن تدريب الأخضر أمس الثلاثاء، في ظل معاناته من الإصابة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن اللاعب يعاني من تمدد في العضلة الخلفية عقب المباراة الأخيرة أمام الهندوراس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفحص الأولي أوضح أن الشهري سيعود للتدريبات خلال عشرة أيام، حال استجابته للعلاج والتأهيل.

الهلال الأكثر استقرارًا ماليًا

كشف "الشرق للأخبار" عن التقرير المالي لأندية الدوري السعودي للمحترفين، والتي أظهرت الهلال كأكثر الأندية استقرارًا من الناحية المالية.

التقرير أوضح أن حجم إيرادات الأندية نمى بنسبة 16% في العام المالي 2021، الذي انتهى في يونيو الماضي.

وتصدر الهلال رفقة النصر والاتحاد قائمة الأندية الأكثر إيرادًا، فيما لم يحقق الفائض من بين كافة الأندية إلا الزعيم والعالمي.

رئيس التعاون: نحن نقارن بالهلال

يرى سعود الرشودي؛ رئيس نادي التعاون، أنه لا يقل عن نادي الهلال، مؤكدًا أنه ضمن صفوة الأندية في دوري روشن.

وقال الرشودي، خلال تصريحاته لقناة "ssc" تعليقًا على فوزه أمام الفرق الكبيرة: "السر أن التعاون نادٍ كبير، فوزه على الهلال والنصر ليس مفاجأة، يجب أن يجد التعاون من المتابعين ما يليق به، الفريق له شخصية كبيرة في الدوري، أصبحت الفرق تضع له ألف حساب في المباريات، نعم نتعثر أمام فرق متوسطة، لكن الهلال كذلك يتعثر وهذا لا يقلل منه، هذا دوري وكل شيء وارد، أنا أقارن نفسي بالهلال والنصر، أنا ضمن صفوة الأندية ولست أقل منهم، هناك هلال، نصر، اتحاد، شباب وتعاون".

فيديو | بهدف الكسب المالي .. الدعيع يكشف واقعة تورطه مع أياكس

في عام 1994، ووقتما كان الاحتراف ممنوعًا عن اللاعبين السعوديين، كاد الهلال أن يخسر حارسه محمد الدعيع، لجهله باللغة الإنجليزية ودخوله في مفاوضات مع نادي أياكس الهولندي، لهدف آخر. (طالع التفاصيل)

بوليفارد الرياض وتسجيلات الفرج والأولمبياد .. وقتما غار المنافسون من الهلال

الجميع ينظر للهلال كمثل أعلى له في الاستقرار الفني والإداري والمالي ويقتدي به، بل ويخرجون على الملأ ليقولون (لماذا الهلال دون غيره يحدث معه هذا؟)، نظرية المؤامرة سيطرت على الموقف والمنافسون تزداد غيرتهم مع ازدياد مشكلاتهم يومًا تلو الآخر.

وفي التقرير التالي نستعرض سويًا أبرز المواقف التي غار بها المنافسون من الهلال. (طالع التفاصيل)