أخبار الهلال اليوم | دياز يحاصر اللاعبين ومفاجأة ثقيلة عن ماتيوس بيريرا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 16 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

دياز يحاصر لاعبي الهلال

رغم أن الهلال يخوض حاليًا معسكرًا مفتوحًا في الرياض، استعدادًا لاسئتناف مباريات دوري روشن، في منتصف الشهر المقبل إلا أن رامون دياز؛ المدير الفني، يفرض شروطه الخاصة على اللاعبين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن دياز فرض المبيت على لاعبيه في مقر النادي، بهدف ترتيب النوم والأكل والتمارين الصباحية والمسائية.

تماثل فييتو للشفاء

تماثل الأرجنتيني لوسيانو فييتو؛ لاعب الهلال، للشفاء بعدما كان قد تعرض للإصابة في عضلة الفخذ.

شارك اللاعب في مران الزعيم بالأمس لأول مرة، بعد غياب عن الملاعب استمر لمدة شهر تقريبًا، إذ غاب عن آخر أربع مباريات لفريقه في دوري روشن.

ضربة لإدارة ابن نافل .. ضمك يعترف: بيريرا عُرض علينا بمبلغ "صادم" قبل انتقاله للهلال

بيريرا انضم للزعيم في صيف 2021، وكان الأغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، لكن يبدو أن إدارة فهد بن نافل تعرضت للخداع بحسب المبلغ الذي كان سيضمه به ضمك. (طالع التفاصيل)

"سلمان الفرج يتفوق في نقطة مهمة على مودريتش"

يرى المدرب التونسي رشيد الطاوسي أن سلمان الفرج؛ قائد المنتخب السعودي والهلال، سيتفوق على لوكا مودريتش؛ نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، خلال ودية المنتخبين. (طالع التفاصيل)

خليفة أسطورة | العويران وكنو .. هل يلحق فتى الزعيم بأمير الصحراء؟

بالحلقة 24، ومع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022، وقع اختيارنا على الأسطورة سعيد العويران، والذي يتشابه أسلوبه بشكل كبير مع محمد كنو لاعب الأخضر ونادي الهلال. (طالع التفاصيل)

بعد أنباء رونالدو .. نجم برشلونة على طاولة الأندية السعودية

في الميركاتو الصيفي الماضي، كان اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو متصدر الصورة في الدوري السعودي، وسط أنباء كثيرة عن محاولات عدة أندية التعاقد معه، على رأسها الهلال، لكن يبدو أننا في الشتاء المقبل أمام نجم آخر سيكون هو حديث الساعة. (طالع التفاصيل)