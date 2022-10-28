أخبار الهلال اليوم | ثنائي الزعيم رغبتهما الاتحاد .. وهل يعود جيسوس؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق 28 من أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر المقبل..

العويس: لهذا قررت الرحيل عن الأهلي وكنت أتمنى الوصول لوليد عبد الله

كشف محمد العويس؛ حارس مرمى الهلال السعودي، كواليس رحيله عن الأهلي، مؤكدًا أنه فكر لمدة شهر كامل قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة. "اقرأ التفاصيل"

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بعد تهميش بتال القوس له .. حملة دعم لسامي الجابر

تسبب الإعلامي الرياضي بتال القوس؛ مقدم برنامج "في المرمى"، في حالة غضب لدى جمهور سامي الجابر؛ أحد أساطير الكرة السعودية، متهمين إياه بتجاهل تاريخ الأخير.

الغضب نشب عقب حلقة "في المرمى"، أول أمس الثلاثاء، مع فؤاد أنور؛ أحد نجوم المنتخب السعودي السابقين، وتحديدًا بعد سؤال القوس له حول الجابر.. "اقرأ التفاصيل"

ثنائي الهلال كانت رغبتهم الاتحاد!

كشف وكيل الأعمال غرم العمري، عن أن الثنائي سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي، كانا يرغبان الاستمرار مع نادي الاتحاد وليس الانتقال إلى الهلال.

العمري قال خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد": سعود عبد الحميد كان يرغب الاستمرار مع الاتحاد، وكان هناك اختلاف بينهم فقط، وكن هو فعلًا كانت رغبته الاستمرار في الاتحاد".

ورد الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته عليه قائلًا: "الثنائي سعود والمالكي لم يكن انتقالهما إلى الهلال رغبتهما، ولكن التبعات التي حدثت من إدارة الاتحاد تسببت في ذلك".

هل يعود جيسوس لتدريب الهلال؟

ألمح الإعلامي السعودي سعود الصرامي، إلى أن البرتغالي جورج جيسوس، قد يعود إلى الدوري السعودي للمحترفين من بوابة نادي الهلال مرة أخرى، في ظل تردد بعض الأخبار غير المؤكد، التي تفيد بأن إدارة الزعيم قد تقرر إقالة الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأزرق.

ونشر الصرامي صورة لجيسوس عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وعلق عليها: "مدرب يشتكي ومدرب ينشد العودة".

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