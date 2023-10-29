أخبار الهلال اليوم |"هاتوا الهلالي" تُثير الرعب، والدوسري خارج لقاء الحزم

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 أكتوبر 2023
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الدوسري خارج مباراة الحزم
أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن الجهاز الفني للهلال قرر استبعاد ناصر الدوسري من مباراة الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة مساء غدٍ الإثنين.
ويأتي هذا القرار رغم تعافي اللاعب من إصابة الركبة التي أبعدته عن اللعب مؤخرًا، إذ رأى الجهاز الفني أن حالته البدنية لا تسمح له باللعب وقرر تأجيل تواجده في الملعب حتى مواجهة الفتح في دوري روشن.
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