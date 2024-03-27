Neymar Hilal SPLGetty Images
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | نيمار يُعزز إشاعات إنتر ميامي، ورد البليهي المفاجئ على استفزاز إماراتي

الهلالدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 27 مارس 2024

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 مارس 2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

المدافع تخلى عن عاداته هذه المرة في رده، فكيف كان رد فعله أمام الاستفزاز؟

كاراسكو أهم نجم في نادي الشباب خلال الموسم الرياضي الحالي..

كريم بنزيما واجه صعوبات كبيرة داخل نادي الاتحاد..

الجميع يُريد أن يعرف، من دفع غرامة البرازيلي؟

الأخضر يفرط في الفوز أمام طاجيكستان..

هل من الممكن أن يرحل كل هؤلاء؟

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين