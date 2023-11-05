أخبار الهلال اليوم | نيمار يُحزن جيسوس، ومدة غياب سافيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 نوفمبر 2023

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حذر من مومباي .. جيسوس: حزين على غياب نيمار

أكد جورج جيسوس المدير الفني للهلال حزنه لما حدث لنجم الفريق، نيمار، وغيابه حتى نهاية الموسم للإصابة، كما حذر فريقه من مواجهة مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا بالتأكيد على أنها لن تكون أبدًا مثل لقاء الذهاب الذي حسمه الأزرق بنتيجة 6-0.

إذ قال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "حزين على غياب نيمار، ابتعاده عن الفريق صعب بالطبع ولكننا مضطرين للتعامل مع ذلك الوضع".

تابع "سعيد بالتواجد في الهند، البلد الذي يتطور كثيرًا ولديه طموح كبير، مباراة الغد ستكون مختلفة تمامًا عن مباراة الذهاب لأننا سنواجه مومباي على ملعبه ووسط جمهوره، سيكون فريقًا منظمًا ولكننا لا نسعى إلا للفوز".

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