أخبار الهلال اليوم | نيمار يُحزن جيسوس، ومدة غياب سافيتش

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 نوفمبر 2023
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حذر من مومباي .. جيسوس: حزين على غياب نيمار
أكد جورج جيسوس المدير الفني للهلال حزنه لما حدث لنجم الفريق، نيمار، وغيابه حتى نهاية الموسم للإصابة، كما حذر فريقه من مواجهة مومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا بالتأكيد على أنها لن تكون أبدًا مثل لقاء الذهاب الذي حسمه الأزرق بنتيجة 6-0.
إذ قال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "حزين على غياب نيمار، ابتعاده عن الفريق صعب بالطبع ولكننا مضطرين للتعامل مع ذلك الوضع".
تابع "سعيد بالتواجد في الهند، البلد الذي يتطور كثيرًا ولديه طموح كبير، مباراة الغد ستكون مختلفة تمامًا عن مباراة الذهاب لأننا سنواجه مومباي على ملعبه ووسط جمهوره، سيكون فريقًا منظمًا ولكننا لا نسعى إلا للفوز".
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الهلال يُعلن مدة غياب سافيتش
أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس غياب نجمه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لفترة تتراوح بين 3-4 أسابيع بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.
النادي السعودي أوضح أن اللاعب الصربي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال تلك الفترة.
فيديو | استقبال غريب لبعثة الهلال في الهند قبل لقاء مومباي
وصلت بعثة نادي الهلال إلى الهند، استعدادًا لمواجهة فريق مومباي سيتي، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
الخيانة رقم 92 .. قرار حاسم من نيمار وصديقته بشأن علاقتهما!
توصل النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي الهلال، لقرار حاسم مع صديقته برونا بيانكاردي، بشأن مستقبل علاقتهما، بعد سلسلة الخيانات المتواصلة التي يقوم بها اللاعب في حق أم ابنته.
فيديو | الفراج يُحرج العنزي مجددًا: أنت تتحدث في "سواليف" فرعية، الأهم أن النصر لا يفوز
من جديد، أحرج الإعلامي وليد الفراج الناقد الرياضي محمد العنزي في برنامج "أكشن مع وليد"، وبالطبع لم يخرج الحديث عن الهلال والنصر.
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الهلال يُعلن مدة غياب سافيتش
أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس غياب نجمه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لفترة تتراوح بين 3-4 أسابيع بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.
النادي السعودي أوضح أن اللاعب الصربي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال تلك الفترة.
فيديو | استقبال غريب لبعثة الهلال في الهند قبل لقاء مومباي
وصلت بعثة نادي الهلال إلى الهند، استعدادًا لمواجهة فريق مومباي سيتي، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
الخيانة رقم 92 .. قرار حاسم من نيمار وصديقته بشأن علاقتهما!
توصل النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي الهلال، لقرار حاسم مع صديقته برونا بيانكاردي، بشأن مستقبل علاقتهما، بعد سلسلة الخيانات المتواصلة التي يقوم بها اللاعب في حق أم ابنته.
فيديو | الفراج يُحرج العنزي مجددًا: أنت تتحدث في "سواليف" فرعية، الأهم أن النصر لا يفوز
من جديد، أحرج الإعلامي وليد الفراج الناقد الرياضي محمد العنزي في برنامج "أكشن مع وليد"، وبالطبع لم يخرج الحديث عن الهلال والنصر.