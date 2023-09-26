أخبار الهلال اليوم | نيمار يطالب بـ"معاملة محترمة" وجورج جيسوس يكشف الحقائق

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الـ26 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ26 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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تغريم ثلاثي الهلال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات على ثلاثي الهلال، على خلفية أحداث مواجهة ضمك، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن.

العقوبات طالت محمد جحفلي، حبيب الوطيان ومحمد القحطاني، بتغريم كل منهم 20 ألف ريال، إثر دخولهم غرف خلع الملابس رغم عدم تسجيلهم في قائمة المباراة.

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روي فيتوريا بدلًا من جورج جيسوس؟ .. حقيقة خطف الهلال لمدرب النصر السابق من مصر

وسط مطالب جمهور الهلال السعودي بإقالة البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للفريق، ظهر اسم مواطنه روي فيتوريا؛ المدير الفني الحالي لمنتخب مصر والأسبق للنصر السعودي، في الصورة، كخيار أول بدلًا منه. (طالع التفاصيل)

مهمة إنقاذ للوليد بن طلال .. جمهور الهلال يثور لطرد ثنائي الفريق

العبور لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لم ينجح في تهدئة الأجواء في البيت الهلالي، بعد التعثر في مباراتين قبله، إنما زاد الأمور اشتعالًا، خاصةً في ظل الأداء المتواضع من اللاعبين. (طالع التفاصيل)

"تصرفوا باحترام أكثر من ذلك" .. نيمار يثور غضبًا بسبب الهلال وجورج جيسوس

"مشادة جورج جيسوس ونيمار دا سيلفا" هي الشغل الشاغل لجمهور الهلال السعودي خلال الفترة الحالية، وهي كذلك بالنسبة للكثير من الصحفيين، فكيف يحدث هذا ولم يمر إلا شهر وبضعة أيام على وجود البرازيلي في السعودية؟ (طالع التفاصيل)

رسائل خاصة لنيمار وسلمان الفرج .. جورج جيسوس يكشف الحقائق بعد مطالب إقالته

كان حتميًا على البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن يضع النقاط على الحروف بعدما كثرت الأقاويل حوله في الأيام الماضية، بشأن أزماته مع اللاعبين. (طالع التفاصيل)

"العفن الكروي" لجورج جيسوس ليس المشكلة .. "طعن الهلال" يأتي من اللاعبين بمباركة الجماهير!

لتكن منصفًا قليلًا وتضع يدك على الأسباب الحقيقية كاملة، إن أردت إنقاذ الهلال حقًا. (طالع التفاصيل)

خطة نيمار للرحيل عن الهلال .. مفاجأة في عقد البرازيلي

أقل من شهرين مرا على توقيع البرازيلي نيمار دا سيلفا عقد تمثيل الهلال السعودي، لكن من الآن بدأ الحديث عن موعد رحيله عن الزعيم. (طالع التفاصيل)

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