أخبار الهلال اليوم | نهاية مشوار ثنائي الزعيم وكواليس استفزاز البليهي لميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق 22 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

رينارد يُعلن انتهاء كأس العالم 2022 لسلمان الفرج

أصبح الأمر رسميًا للأسف .. أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية انتهاء كأس العالم لقائد الأخضر سلمان الفرج بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

فيديو | فرنسي أم سعودي؟ احتفالات جنونية لجوميس بانتصار الأخضر

تواجد الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السابق وجلطة سراي الحالي في استاد لوسيل في الدوحة خلال مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022، وقد احتفل بانتصار الأخضر بجنون. (طالع التفاصيل)

خاص| “لن تفوزوا” .. البليهي يكشف تفاصيل حواره مع ميسي

دار سجال بين كل من المدافع السعودي علي البليهي وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي على هامش المعجزة الكروية التي حققها الأخضر في كأس العالم قطر 2022 بالفوز على الأرجنتين 2-1 لحساب دور المجموعات من المسابقة. (طالع التفاصيل)

فيديو | جمهور فياريال يفشل في التعرف على سالم الدوسري بعد إسقاط الأرجنتين

جماهير نادي فياريال الإسباني لم تتمكن من التعرف على سالم الدوسري، على الرغم من أنه سبق له اللعب مع "الغواصات الصفراء". (طالع التفاصيل)

ضحية سعودية جديدة للانتصار التاريخي على الأرجنتين .. الشهراني خارج كأس العالم

لكل معركة ضحاياها، تبدو هذه الجملة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى إذا ما تحدثنا عن انتصار المنتخب السعودي التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022. (طالع التفاصيل)

فيديو | الضحية ليس الفرج والشهراني فقط .. إصابة العويس أمام الأرجنتين

خرج المنتخب السعودي من معركة المنتخب الأرجنتيني بثلاث ضحايا، فليس سلمان الفرج وياسر الشهراني فقط، إنما انضم لهما الحارس محمد العويس. (طالع التفاصيل)

هدف البطولة .. الدوسري يبهر العالم برصاصته في شباك الأرجنتين

اجتمعت جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم على رأي واحد بعد مواجهة السعودية والأرجنتين، وهذا الرأي يخص هدف سالم الدوسري في شباك التانجو. (طالع التفاصيل)