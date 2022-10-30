أخبار الهلال اليوم | نهاية جدل جيسوس وهل إيميليانو دياز رهان ناجح؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق 30 من أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر المقبل..

تحديد ملعب مواجهة الهلال ونيوكاسل

يواجه الهلال، فريق نيوكاسل الإنجليزي وديًا، في الثامن من ديسمبر، خلال فترة توقف دوريات العالم، أثناء كأس العالم قطر 2022.

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ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي" فإن تقرر أن تقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، بدلًا من ملعب الملك فهد الدولي، في ظل استضافة الأخير لمباريات كأس السوبر الإسباني والإيطالي.

وأشارت المصادر أيضًا إلى أن استبعاد مرسول بارك من الاستضافة، جاء في ظل إقامة بعض الفعاليات عليه الخاصة بمونديال قطر.

الفرج يغيب والشهراني يعود

بشأن لاعبي الهلال المنضمين لمعسكر المنتخب السعودي في الإمارات، فإن سلمان الفرج؛ قائد الأخضر والزعيم، سيغيب عن مواجهة الهندوراس، اليوم الأحد، بعدما تعرض لوعكة صحية، أبعدته عن مران الأمس.

فيما انضم الشهراني لتدريبات المنتخب السعودي أمس السبت، بعدما وصل لأبو ظبي قادمًا من الرياض.

الشهراني تواجد في الرياض خلال الأيام الماضية، لاستكمال برنامجه التأهيلي، لحين اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وجرى التنسيق بين الجهاز الطبي للزعيم ونظيره في المنتخب السعودي طوال الفترة الماضية، حتى تم منح اللاعب الضوء الأخضر للقدوم للإمارات.

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4 وديات خلال التوقف

كشف الهلال عن برنامجه الإعدادي خلال فترة التوقف الحالية، والتي ستستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وتقرر أن يبقى الزعيم في الرياض دون إقامة معسكر خارجي، على أن يخوض أربع مباريات ودية خلاله. (طالع التفاصيل)

فنربخشه يُنهي الجدل حول عودة جيسوس لتدريب الهلال

أنهى نادي فنربخشه التركي، الجدل الدائر خلال الفترة الحالية، حول إمكانية عودة البرتغالي جورج جيسوس مدرب الفريق، لتدريب نادي الهلال خلال الفترة القادمة. (طالع التفاصيل)

إيميليانو ودافيدي .. رهان دياز وأنشيلوتي الرابح

دافيدي أنشيلوتي وإيميليانو دياز حاولا احتراف كرة القدم، الأول اقتنع سريعًا أنه لا يمتلك الموهبة اللازمة وأوقف مسيرته عند عامه الـ20، فيما كان الثاني أكثر صبرًا وعنادًا ولعب لعدة أندية، بمساعدة والده، حتى انتهى به المطاف معتزلًا في عامه الـ28 بعدما أدرك أنه لا يصلح حقًا للعب في الملاعب الخضراء. (طالع التفاصيل)

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