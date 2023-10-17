أخبار الهلال اليوم | موقف محرج للحمدان، وجديد إصابة الفرج وتمبكتي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 أكتوبر 2023
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تعافي الفرج وإصابة تمبكتي مع المنتخب
تعافى سلمان الفرج من إصابته وأصبح جاهزًا لخوض مباراة المنتخب السعودي الودية مع مالي مساء اليوم في البرتغال.
اللاعب كان قد غاب عن المران مؤخرًا لكنه عاد للتدريبات الجماعية يوم أمس وتأكدت جاهزيته للعب المباراة.
من جانب آخر، تأكد غياب حسان تمبكتي عن المباراة بسبب شعوره بألم في عضلة الساق أبعده عن تدريب الأمس.
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