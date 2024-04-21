أخبار الهلال اليوم | موقف عبد العزيز المريسل الغريب، وسر ابتسامة المعيوف بعد السوبر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 21 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 21 إبريل 2024.

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