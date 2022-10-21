أخبار الهلال اليوم | موعد ودية نيوكاسل .. وتوصية برتغالية للاعبي الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق 21 أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر المقبل..

الإعلان عن موعد مواجهة الهلال ونيوكاسل رسميًا

أعلن نادي الهلال، عن موعد المباراة الودية التي ستجمع بين ناديي الهلال ونيوكاسل الإنجليزي، خلال موسم الدرعية.

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حساب نادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن عن إقامة المباراة الودية بين الهلال ونيوكاسل يوم 8 ديسمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض.

أخصائي التغذية في الهلال يضع برنامجًا خاصًا للاعبين

وضع البرتغالي جواو أوليفيرا؛ أخصائي التغذية في نادي الهلال، برنامجًا عذائيًا خاصًا للاعبين الذين لم يتم استدعائهم لصفوف المنتخب، والأجانب خلال فترة الإجازة التي حصلوا عليها حتى 12 نوفمبر المقبل.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن برنامج أوليفيرا يهدف منه الحفاظ على أوزان اللاعبين المثالية، بالإضافة إلى كسب سعرات حرارية وبروتينات وفيتامينات.

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ملعب النصر يستضيف ودية الهلال ونيوكاسل

أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهشبول، على أن ودية الهلال ونيوكاسل ستقام على ملعب "مرسول بارك" الخاص بنادي النصر، يوم 8 ديسمبر القادم.

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ونشر الهشبول تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء نصها: "شخصيًا أعتقد المباراة العالمية ستكون في مرسول بارك، مع إني أتمناها في استاد الملك فهد لشعبية الهلال الكبيرة، عمومًا بالتوفيق مقدمًا لكبير آسيا".

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