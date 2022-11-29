أخبار الهلال اليوم | مواجهة العدالة وديًا، وموعد طرح تذاكر "نيوكاسل"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 29 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 29 نوفمبر 2022.

الهلال يُواجه العدالة وديًا

يخوض الهلال مباراته الودية الثانية اليوم ضمن معسكره التدريبي خلال فترة توقف دوري روشن السعودي، حيث سيواجه العدالة على ملعبه.

الهلال كان قد واجه الشرق من الدرجة الثانية في الودية الأولى وهزمه 4-1.

المدرب رامون دياز قرر إقامة اللقاء الودي اليوم خلف أبواب مغلقة.

موعد طرح تذاكر مباراة الهلال ونيوكاسل

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن طرح تذاكر مواجهة الهلال ونيوكاسل الإنجليزي الودية للبيع مطلع الأسبوع القادم، على أن يتم تحديد أسعارها خلال الـ48 ساعة القادمة.

بعثة نيوكاسل من المقرر أن تصل الرياض منتصف الأسبوع المقبل استعدادًا لخوض المباراة في الثامن من ديسمبر القادم.

كنو يغيب عن تدريبات الأخضر الجماعية

كشفت المصادر الصحفية عن سر غياب نجم وسط الهلال محمد كنو عن التدريبات الجماعية للمنتخب السعودي خلال اليومين الأخيرين وموقفه من مواجهة المكسيك مساء غدٍ في ختام دور المجموعات.

لماذا غاب كنو عن المران، وهل يلعب أمام المكسيك؟ الإجابة هنا

دياز ينتظر حسم مصير الأخضر في كأس العالم للاستقرار على "تشكيل" نيوكاسل

ينتظر المدرب رامون دياز حسم موقف المنتخب السعودي من الصعود إلى دور الـ16 في كأس العالم أو الخروج من دور المجموعات والعودة إلى الرياض للاستقرار على التشكيل الذي سيواجه به نيوكاسل وديًا.

المنتخب السعودي يُحدد تشكيل الهلال أمام نيوكاسل