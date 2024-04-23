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تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | مفاجأة كبرى في أجانب مواجهة العين، وحقيقة رسالة نيمار المثيرة للقلق

الهلالدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 23 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 23 إبريل 2024.

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