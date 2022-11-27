أخبار الهلال اليوم | مغادرة القائد المونديال .. وثنائي المرشح للاحتراف

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 27 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 27 نوفمبر 2022.

ترشيح ثنائي الهلال للاحتراف

يرى الإعلامي الرياضي عبد العزيز النصيري، أن ثنائي نادي الهلال سعود عبد الحميد ومحمد كنو، قد يحترفان بعد المستويات الكبيرة التي قدمها الثنائي.

وكتب النصيري عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "المستويات الكبيرة التي قدمها محمد كنو وسعود عبد الحميد، جعلت أنظار العالم تلتفت لهم وبقوة، وشخصيًا أتوقع ستكون هناك عروض قادمة للاعبين".

المستويات الكبيرة اللي قدمها

١-محمد إبراهيم كنو

٢-سعود عبدالحميد

جعلت أنظار العالم تلتفت لهم وبقوة .



وشخصياً اتوقع ستكون هناك عروض قادمه للاعبين . pic.twitter.com/4B1Ffw9aes — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) November 26, 2022

ياسر الشهراني يخضع لجراحة ثانية ناجحة في الرياض

أعلن حساب المنتخب السعودي على تويتر خضوع الظهير الأيسر ياسر الشهراني لعملية جراحية ثانية مخطط لها مسبقًا بعد إصابته خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، وقد تكللت بالنجاح.

مدافع الأخضر كان قد أصيب في وجهه بعد اصطدامه العنيف مع حارس المرمى محمد العويس في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات، وقد غاب عن مواجهة بولندا الثانية ولن يتواجد كذلك في المباراة الأخيرة في تلك المرحلة أمام المكسيك. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | مهمته انتهت .. الفرج يلحق بالشهراني إلى الرياض

أعلن المنتخب السعودي رسميًا اليوم الأحد، مغادرة سلمان الفرج؛ لاعب وسط الأخضر، لمعسكر الفريق في العاصمة القطرية "الدوحة"، بعدما تأكد بشكل رسمي عدم قدرته على اللحاق بالمباريات المقبلة.

الفرج كان قد أصيب في عضلة الساق، في المباراة الأولى من كأس العالم قطر 2022 أمام الأرجنتين، وخرج قبل نهاية الشوط الثاني. "اقرأ التفاصيل".