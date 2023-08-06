أخبار الهلال اليوم | مضايقة نصراوي لعلي البليهي داخل الحرم واستهداف ضم "رونالدو الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق السادس من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق السادس من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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أخيرًا حسم موقفه .. فيراتي يرد على عرضي الهلال والأهلي

حسم النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من العروض التي وصلت له مؤخرًا من الهلال والأهلي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

برشلونة يرد الضربة لباريس ويفاوض الهلال بخصوص ديمبيلي!

دخل الهلال كمنافس شرس على صفقة النجم الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني، ليزاحم باريس سان جيرمان على اللاعب، وذلك من أجل التعاقد معه. (طالع التفاصيل)

فيديو | "تقبل الله" .. مشجع نصراوي يستفز علي البليهي أثناء تأدية العمرة!

توجه عدد من نجوم الهلال إلى مكة المكرمة عقب مواجهة الاتحاد، بالأمس، لأداء العُمرة، وأحدهم كان علي البليهي الذي وجد في المسجد الحرام ما لم يتوقعه. (طالع التفاصيل)

هاجم نجم الهلال .. محمد نور: مقهور، كنت أتمنى اللعب لـ10 دقائق فقط

لم يُخف نجم الاتحاد المعتزل محمد نور غضبه واستياءه وحزنه على خسارة فريقه أمام الهلال في دور الـ8 من بطولة كأس الملك سلمان العربية. (طالع التفاصيل)

خاص | كريستيانو رونالدو الجديد .. الهلال يهدد بـ"خطف" خليفة عثمان ديمبيلي من برشلونة

لا يزال البحث جاريًا في نادي الهلال السعودي، عن نجم "سوبر ستار"؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

فيديو | جيسوس يخرج عن شعوره بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد .. ومحمد الشلهوب "الضحية"

على الرغم من فوز فريقه على نادي الاتحاد السعودي، مساء يوم السبت؛ إلا أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، ظهر في حالة غريبة من "العصبية". (طالع التفاصيل)

عين على الحكم | هل تعرض الاتحاد لـ"مذبحة قطرية"؟ .. والهلال يتظلم!

شهد الشوط الأول من كلاسيكو السعودية الكبير بين الهلال والاتحاد، مساء أمس السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، لقطات تحكيمية جدلية عديدة. (طالع التفاصيل)

محمد صلاح يفاجئ الهلال والنصر والاتحاد بـ"قرار تاريخي" .. اختار هذا الفريق فقط!

حسم النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قراره النهائي؛ بشأن "الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. (طالع التفاصيل)

رغم موافقة باريس .. حقيقة رفض الهلال التعاقد مع نيمار!

خبر "لا يصدقه عقل"؛ ذلك الذي انتشر في الأيام القليلة الماضية، ويفيد بـ"رفض" إدارة نادي الهلال السعودي، التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي. (طالع التفاصيل)

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