أخبار الهلال اليوم | مصير دياز، عودة بيريرا وموقف سالم الدوسري

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 أكتوبر 2022، والمتعلقة باستعداداته لمواجهة الطائي، في دوري روشن للمحترفين السعودي، وغيرها من الأخبار التي تخص الفريق الأزرق.

"رامون دياز سيرحل عن الهلال بأمر اللاعبين!"

يرى الإعلامي الرياضي سعيد أبو داهش، أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، سيرحل عن منصبه بسبب سطوة لاعبي الفريق.

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وتابع: "هناك إشكالية كبيرة بين اللاعبين والمدرب، والدليل لقطة سالم الدوسري مع دياز حينما غضب بعد تغييره، وهذه اللقطات من المستحيل أن تراها مع البرتغالي ليوناردو جارديم المدرب السابق". "اقرأ تفاصيل الخبر"

الهلال يستعيد بيريرا قبل مواجهة الطائي

شهدت تدريبات نادي الهلال، مشاركة البرازيلي ماتيوس بيريرا صانع ألعاب الفريق، في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة الطائي بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

بيريرا غاب عن التدريبات، بسبب آلام البطن التي عانى منها، ليتعافى منها ويكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الطائي بدوري المحترفين.

وغاب بيريرا عن المشاركة في مباراة الهلال الماضية بالجولة السابعة، والتي كانت ضد نادي الشباب في ديربي الرياض.

تقرير طبي يُبعد الدوسري أسبوعين عن الملاعب

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن عودة سالم الدوسري جناح فريق نادي الهلال، إلى التدريبات الجماعية بعد أسبوعين من الآن.

وأضافت الصحيفة أن الدوسري لن يتمكن من المشاركة إلا بعد أسبوعين، بسبب التوصيات الطبية التي تلقاها اللاعب.

ويعود سالم الدوسري للجري الخفيف حول الملعب بعد 14 يومًا، بعد تعافيه من جراحة الزائدة، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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