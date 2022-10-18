أخبار الهلال اليوم | مصير الأجنبي الثامن و"الظروف لم تُساعد دياز"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 18 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 أكتوبر 2022.

حسين عبد الغني: ظروف الهلال لم تُساعد دياز

قال حسين عبد الغني نجم الكرة السعودية المعتزل أن ظروف الهلال الصعبة خاصة وقفه عن القيد لم تُساعد المدرب رامون دياز هذا الموسم.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC" "أرى أن ظروف الهلال هذا الموسم من إصابات وغيابات وإيقاف عن القيد لم تُساعد دياز، عدم القدرة على تغيير اللاعبين الأجانب أضر بالهلال، لأن لاعبين مثل فييتو وبيريرا لا يُقدمون المستوى المطلوب".

النجم السابق محمد نور كان له رأي مخالف، حيث أوضح أن أجانب الهلال مميزين وأن إيقاف النادي عن القيد لم يضره بل ربما ساعده.

اتحاد كرة القدم يغلق باب مشاركة الأجنبي الثامن هذا الموسم

أكد ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي أن دخول الأندية مباريات الدوري السعودي بـ7 أجانب فقط من الثمانية المسجلين سيتواصل حتى نهاية الموسم الجاري.

الاتحاد السعودي سمح للأندية بقيد 8 أجانب هذا الموسم لكن بشرط دخول 7 منهم فقط قائمة المباراة، وهو ما انتقده العديد من المسؤولين والإعلاميين.

المسحل سُئل عن ذلك، فأجاب "من الصعب السماح للاعب الأجنبي الثامن بالانضمام للقائمة في منتصف الموسم، سنُكمل الموسم بنفس الآلية الخاصة بالأجانب التي بدأنا بها".

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رقم مميز للهلال في الدوري السعودي

كشف حساب دوري روشن السعودي على تويتر عن الفرق الأكثر استحواذًا على الكرة في مباريات الجولات الـ8 التي لُعبت من البطولة.

وجاء الهلال أولًا بنسبة استحواذ وصلت إلى 75.3%، وتواجد أبها ثانيًا بنسبة استحواذ بلغت 68.9%.

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