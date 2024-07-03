أخبار الهلال اليوم | محادثة مثيرة بين نيمار ومبابي، والكشف عن وديات الفريق الـ5

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 3 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 يوليو 2024.

فحوصات طبية واختبارات بدنية لنجوم الهلال

خضع نجوم الهلال المتاحين لاختبارات بدنية وفحوصات طبية في أول أيام التجمع استعدادًا للموسم الجديد.

الهلال بدأ استعداداته دون وجود العديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، وقد نشر حساب النادي عبر منصة إكس مقطع فيديو لأداء اللاعبين تلك الاختبارات.

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