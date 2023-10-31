أخبار الهلال اليوم | "لعبنا ضد منتخب السعودية"، وقرار نهائي في قضية البليهي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 31 أكتوبر 2023

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 31 أكتوبر 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مدرب الحزم: واجهنا منتخب السعودية!

برر جوزيه دانيال كارينيو المدير الفني للحزم خسارة فريقه أمام الهلال مساء أمس في كأس خادم الحرمين الشريفين بالقوة المفرطة لمنافسه وجودة نجومه العالية.

صحيفة الرياضية نقلت عن المدرب الذي خسر 3-0 قوله "صعب أن نواجه فريقًا كهذا؛ ونحن نملك فريقًا أغلبه من الشباب.

كنا ندرك صعوبة المباراة، قدمنا شوط أول مميز، ووصلنا لمرمى المنافس".







أتم "لعبنا ضد المنتخب السعودي، ثم واجهنا المحترفين الأجانب الدوليين، ومن الصعب أن نواجه فريقًا كهذا".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

SHAHID