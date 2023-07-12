أخبار الهلال اليوم | لاعب النصر يحذر جورج جيسوس ووكيل البليهي يكشف سره

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ12 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ12 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

بديل إيجالو .. هداف عالمي يوافق على الانتقال إلى الهلال بعد عرض الـ123 مليون ريال

يعمل مسؤولو نادي الهلال السعودي حاليًا، على إنهاء صفقة المهاجم الأجنبي "الجديد"، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

تلاسنات الموسم الجديد بدأت .. أندرسون تاليسكا محذرًا جورج جيسوس: نحن النصر!

وجه البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف النصر السعودي، رسالة تحذيرية للبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للغريم التقليدي الهلال، محذرًا إياه من المنافسة بين الفريقين في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

مضاربة مع موسى ماريجا؟ .. وكيل علي البليهي يكشف سر ارتدائه "قناع الوجه"

"قناع علي البليهي" أمر فرض نفسه في الوسط الهلالي رغم اشتعال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن مدافع الزعيم خطف الأضواء بعض الشيء بعدما ظهر مرتديًا لقناع خلال الأيام الماضية. (طالع التفاصيل)

يسعى لتدمير حلم الجمهور .. تشافي قد ينتقم من الهلال بعد 4 أعوام!

يمثل الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، تهديدًا حقيقيًا لأحلام جماهير الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)