أخبار الهلال اليوم | كواليس الاجتماع مع بديل ليونيل ميسي .. وتسريب قرار نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، وكل ما يدور حول الفريق.

خاص | بديل ليونيل ميسي؟ .. الهلال يجتمع مع صاحب الفرصة الشهيرة في نهائي دوري الأبطال

في أول رد فعل على ضياع صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عقد مسؤولو نادي الهلال، اجتماعًا مع أحد النجوم العالميين؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

صفقة مفاجئة .. هل يتعاقد الهلال مع نجم لاتسيو مقابل هذا المبلغ الجنوني؟!

لا يزال نادي الهلال، يبحث عن تعويض لفشله في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ بضم عدد من النجوم العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

نجم الهلال يصدم الجماهير .. ويتخذ القرار الأصعب في مسيرته الكروية

في مفاجأة صادمة، سيغيب أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ لمدة موسم كامل عن عالم الساحرة المستديرة (طالع التفاصيل).

تسريب قرار نيمار بعد عرض الهلال التاريخي .. ميسي كلمة السر

نادي الهلال لن يكون في حمل ضربة جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بعد صدمة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي رفض الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

تفاصيل عرض الهلال "الضخم" لمنع انتقال هداف ليفربول إلى النصر

بعد أن ارتبط اسمه كثيرًا بالانتقال إلى نادي النصر؛ دخل الهلال بقوة، في واحدة من أكبر الصفقات العالمية، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

ليونيل ميسي ليس الأول .. 10 نجوم "جحفلوا" الهلال أمام العالم بين الطائرة الخاصة والهروب من النافذة

"الجحفلة" لفظ استخدمه الهلاليون كثيرًا، على مدار السنوات الماضية؛ للسخرية من نادي النصر، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه (طالع التفاصيل).