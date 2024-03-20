أخبار الهلال اليوم | قرار جيسوس بشأن حراس المرمى، وهلالي رئيسًا للنصر!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 20 مارس 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 مارس 2024.

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قرار خاص من جورج جيسوس بشأن حراس مرمى الهلال

اتخذ جورج جيسوس المدير الفني للهلال قرارًا خاصًا بشأن حراس مرمى الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

المدرب المخضرم قرر الاستعانة بـ3 حراس من فريق الشباب في تدريبات الفريق الأول خلال فترة التوقف، وذلك سبب عدم وجود أي حارس مرمى من الفريق الأول نظرًا لاستدعاء الرباعي ياسين بونو ومحمد العويس ومحمد الربيعي وأحمد أبو راسين للمنتخبات الوطنية وإصابة حبيب الوطيان.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الخيار وقع على ريان إدريس وعبد الإله الغامدي وبدر هبة للالتحاق بتدريبات الهلال.

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