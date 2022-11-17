أخبار الهلال اليوم | فيلم الروح الزرقاء .. و20 مليون ريال!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق 17 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

الهلال يُدشن فيلم "الروح الزرقاء" الوثائقي

دشن مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، الفيلم الوثائقي الخاص بالفريق "الروح الزرقاء"، حيث قام بعرضه بحضور جميع لاعبي الفريق الأول.

فهد بن نافل عبر عن سعادته بتدشين الفيلم الوثائقي، ووجه الدعوة إلى جماهير الهلال لمشاهدته، معبرًا عن سعادته بالتعاون مع شركة تلفاز المنتجة للفيلم.

الزعيم يواصل تدريباته على فترتين

أجرى لاعبو نادي الهلال تدريباتهم على فترتين أمس الأربعاء، حيث تركزت الأولى على الجانب البدني، وطغى على الثانية الجوانب الفنية.

ويواصل فريق نادي الهلال استعداداته لعودة دوري روشن للمحترفين، بعد فراغ المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

فيديو | أندريه كاريلو يُعلن عن عطره الخاص في بيرو

أعلن النجم البيروفي أندريه كاريلو؛ نجم نادي الهلال، عن إطلاق عطره الخاص في بلاده، في أول مشاريعه الخاصة خارج إطار كرة القدم، مستغلًا فترة التوقف الحالية. "اقرأ التفاصيل"

عبد الحميد قد يمنح الهلال 20 مليون ريال

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية، بحثًا عن قيمة انتقالات أبرز اللاعبين في جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022، حال انتقالهم خلال الوقت الحالي.

وأكد البحث على أن قيمة انتقال سعود عبد الحميد من نادي الهلال إلى أي فريق آخر، لن تقل عن 5 ملايين دولار "حوالي 20 مليون ريال".