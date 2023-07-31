أخبار الهلال اليوم | فيراتي يحسم موقفه ورسالة جورج جيسوس لعبد الله المعيوف بعد سقوط السد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ31 من يوليو 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ31 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

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فيراتي يحسم اختياره بين الهلال والأهلي .. وشرط وحيد يقرب أوسيمين من الزعيم!

في ظل صراعه الشرس مع الأهلي.. توصل مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، إلى اتفاق مع أحد النجوم العالميين؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

رسالة جيسوس للمعيوف بعد سقوط السد

شن جمهور الهلال هجومًا عنيفًا على حارس مرمى الفريق، عبد الله المعيوف، بعد تسببه بأخطائه الكارثية في الخسارة الصادمة أمام السد القطري مساء أمس في ثاني جولات دور المجموعات من كأس الملك سلمان العربية، وهنا أرسل له مدربه جورج جيسوس رسالة خاصة. (طالع التفاصيل)

المعيوف والحمدان .. كن شجاعًا يا جيسوس وكفاك هدرًا للوقت يا الهلال!

أصبح موقف الهلال في المجموعة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان العربية معقدًا للغاية بعد خسارته المفاجئة أمام السد القطري مساء أمس الأحد، 3-2 وتذيله المجموعة بنقطة واحدة وحاجته الإجبارية للفوز على الوداد المغربي في المباراة الأخيرة لضمان التأهل لدور الـ8. (طالع التفاصيل)

المعيوف يعتذر للجماهير

وجه عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، رسالة اعتذار للجماهير الهلالية بعدما ساهم في خسارة فريقه بالأمس أمام السد القطري بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، إذ تسبب في استقبال هدفين بأخطاء مباشرة منه.

وقال المعيوف، خلال تصريحاته لقناة "SSC" عقب اللقاء: "هذه كرة القدم، لم نظهر بالصورة المطلوبة، أخطأنا لعدم دخول المباراة بالصورة المطلوبة، لكن انتهت، ونعتذر للجمهور، الأمل قائم في اللقاء المقبل".

وأضاف: "لا نريد خلق الأعذار، لكننا عدنا من فترة الإعداد ونواصل إعدادنا في البطولة العربية، أعتذر مرة ثانية للجمهور، سنتعلم من أخطائنا، وبإذن الله نوفق في القادم".

الدوسري: الكرة لا تزال في ملعبنا

يرى سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال، أن فريقه قادر على خطف بطاقة التأهل لدور ربع نهائي كأس الملك سلمان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، رغم حصد نقطة وحيدة من مباراتين، إذ تعادل الزعيم في اللقاء الأول أمام الأهلي الليبي، وخسر اللقاء الثاني أمام السد القطري 3-2.

وقال التورنيدو، خلال تصريحاته لقناة "SSC": "الكرة فوز وخسارة، لا بد أن نتعلم من أخطائنا، الموسم لا يزال طويلًا، أمامنا مباراة في البطولة، الكرة لا تزال في ملعبنا، وسنقاتل لآخر مباراة".

وأضاف: "لن نفرط في المباراة المقبلة، لم نصل لمرحلة الرضا عن مستوانا الفني بعد، لكن الأخطاء واردة".

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