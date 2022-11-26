أخبار الهلال اليوم | فوز ودي أول، و"هز الشباك .. جمهورك وراك"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 26 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 19 نوفمبر 2022.

الهلال يهزم الشرق وديًا

افتتح الهلال سلسلة مبارياته الودية خلال فترة توقف دوري روشن السعودي بالفوز على فريق الشرق الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وقد بدأ المدرب رامون دياز اللقاء بالمجموعة الأساسية المتاحة، باستثناء الثنائي موسى ماريجا ولوسيانو فييتو، ومن ثم قام بعدة تغييرات خلال الشوط الثاني، وسجل أهداف الهلال كلًا من عبد الله الحمدان هدفين وبندر وحيثي ومدافع الشرق بالخطأ في مرماه.

📸 استعدادًا لاستئناف المنافسات.. خضنا ودية أمام الشرق ⚽️💙#الهلال pic.twitter.com/2c93vGCEWz — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 25, 2022

"هز الشباك .. جمهورك وراك"

نشر تويتر الهلال مقطع فيديو جمع عدد من لاعبيه وإدارييه يُوجهون رسائل دعم للمنتخب السعودي قبل مباراته المهمة اليوم أمام بولندا في كأس العالم قطر 2022.

وعنون تويتر الزعيم الفيديو بـ "هز الشباك .. جمهورك وراك" وظهر به عدد من اللاعبين مثل أندريه كاريلو وجانج هيون سو.

مدرب هولندا يُشير لدور الهلال في الفوز على الأرجنتين

قال تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا أن وجود 9 لاعبين من فريق واحد هو الهلال بطل آسيا في المنتخب السعودي يزيد من قوته ويُعد نقطة قوة لديه.

مدرب بولندا يُشير لدور الهلال في فوز السعودية على الأرجنتين

الشهري يرد على إشاعة "السيارات الفارهة"

رد صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي والهلال على إشاعة حصول اللاعبين على سيارات فارهة عقب الفوز على الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

صالح الشهري: لم نحصل على أي سيارات، نحن في قطر لخدمة السعودية