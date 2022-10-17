أخبار الهلال اليوم | فحوصات خاصة للدوسري والحل الأفضل لمشكلة بيريرا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 17 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 أكتوبر 2022.

فحوصات خاصة لسالم الدوسري في أبو ظبي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن سالم الدوسري نجم الهلال سيخضع لفحوصات طبية خاصة في أبو ظبي خلال تواجده في معسكر المنتخب السعودي للوقوف على مدى تطور حالته الصحية والتئام جرحه بعد إجرائه عملية استئصال الزائدة الدودية في إسبانيا الشهر الماضي.

وبناءً على نتائج تلك الفحوصات سيُحدد الجهاز الطبي للأخضر برئاسة الدكتور صالح الحارثي ملامح البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له الدوسري وما يترتب عليه من إجراءات خاصة بالتدريبات البدنية الخفيفة والجري حول الملعب.

الصحيفة أوضحت أن بقية اللاعبين المصابين سيخضعون كذلك لفحوصات طبية للوقوف على مدى تطور حالتهم الصحية والبدنية وموعد دخولهم التدريبات الجماعية، وعلى رأسهم ثنائي الهلال ياسر الشهراني وسلمان الفرج.

يُشار إلى أن الثلاثي غاب عن المواجهة الأخيرة للهلال أمام الطائي ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي والتي انتهت لصالح الزعيم 3-2.

"بيريرا يرى نفسه أكبر من الهلال"

قال الناقد الرياضي خالد البدر أن الهلال وماتيوس بيريرا يعيشان حالة "إنكار" حاليًا، مشيرًا إلى أن اللاعب يرى نفسه أكبر من النادي واللاعبين.

إذ قال في برنامج "الحصاد الرياضي" "الهلال وبيريرا يعيشان حالة إنكار حاليًا، الهلال يرى أنه دفع مبلغًا كبيرُا لجلب لاعب مميز لكنه لم يكن على قدر الطموحات، فيما بيريرا يرى نفسه أكبر من النادي واللاعبين ورغم ذلك يتواجد على دكة البدلاء لموسم ونصف تقريبًا ومع مدربين مختلفين".

أتم "الحل الأفضل من وجهة نظري هو انفصال الثنائي بنهاية الموسم، بحيث يجد الهلال لاعبًا جيدًا يُضيف للفريق وينضم بيريرا لنادٍ يُظهر به إمكانياته الكبيرة التي انتظرنا ظهورها في الدوري السعودي منذ عام ونصف دون جدوى".

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"لا يُلقب بالزعيم من فراغ" .. فيفا يُهنئ الهلال بذكرى تأسيسه

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي الهلال السعودي بذكرى تأسيسه الـ55، مشيرًا إلى أنه لم يُلقب بالزعيم من فراغ.

ونشر حساب فيفا على تويتر تهنئة للهلال وأعاد حساب النادي الرسمي على المنصة الزرقاء اقتباسها معلقًا "هنا الهلال فخر الزعامة والرجال".

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