أخبار الهلال اليوم | فحص الخماسي المصاب .. وكلاسيكو السيدات

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق 2 ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق، خلال فترة توقف دوري روشن حاليًا..

الطريق ليس ممهدًا للنصر .. الهلال يخطط لخطف كريستيانو رونالدو

يبدو أن نادي النصر لن يجد الطريق مفتوحًا أمامه من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسهولة، بعد أن بدأ الهلال هو الآخر في الدخول في مفاوضات من أجل ضمه. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يحصد ضحاياه .. تفاصيل إصابات الدوسري والعويس والبليهي

عادت بعثة المنتخب السعودي اليوم الخميس، إلى العاصمة الرياض، بعد نهاية مشوار الأخضر في كأس العالم قطر 2022، من دور المجموعات. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يفحص الخماسي المصاب

قررت إدارة نادي الهلال إجراء فحوصات طبية على الخماسي الدولي الذي تعرض للإصابة رفقة المنتخب السعودي خلال المشاركة بكأس العالم.

وأكد الهلال على أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأزرق، منح جميع اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات حتى يوم الثلاثاء المقبل.

سيدات الهلال أمام الأهلي في كلاسيكو الكرة النسائية

يستعد فريق نادي الهلال للسيدات، لمواجهة نظيره الأهلي مساء اليوم الجمعة، بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الممتاز للسيدات.

ويحتل فريق نادي الهلال المركز الثاني في الترتيب، خلف النصر المتصدر بفارق الأهداف، بينما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 3 نقاط.