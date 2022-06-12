أخبار الهلال اليوم | عودة الدوسري وكافة تفاصيل مواجهة نيوكسل

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 6 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 ديسمبر 2022.

الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة نيوكاسل

استأنف الهلال أمس الإثنين تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة نيوكاسل الودية بعدما حصل اللاعبون على راحة بقرار المدرب رامون دياز يوم الأحد.

وتضمن المران تدريبات بدنية وأخرى تكتيكية بجانب مناورة فنية بين اللاعبين، ومن المقرر أن يخوض اللاعبون تدريبًا مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا للقاء الذي سيُقام مساء الخميس القادم.

الهلال يستعيد الدوسري

انضم ناصر الدوسري للتدريبات الجماعية في الهلال بعد عودته من الرياض وانتهاء الراحة التي حصل عليها بعد مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

الهلال يُعلن نتائج فحوصات لاعبيه المصابين

أعلن الهلال مساء أمس نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبوه الذين تعرضوا للإصابة خلال تواجدهم مع منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022.

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تعرف على كل ما يخص مواجهة الهلال ونيوكاسل

تعرف على موعد مباراة الهلال ونيوكاسل الودية والقنوات الناقلة وكافة التفاصيل الخاصة بالمباراة.

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