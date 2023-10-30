أخبار الهلال اليوم |عودة الدوسري، والتشكيل المثالي لضحايا الرباط الصليبي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 30 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 30 أكتوبر 2023

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حفل جوائز آسيا يحرم الهلال من الدوسري أمام الحزم

لن يتواجد نجم الهلال، سالم الدوسري، في مباراة الفريق أمام الحزم مساء اليوم في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعود السبب لتواجد اللاعب في العاصمة القطرية الدوحة لحضور حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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ناصر الدوسري يدعم الهلال أمام الحزم

شارك ناصر الدوسري في مران الهلال الجماعي بعد تعافيه تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن اللعب الفترة الماضية.

وأصبح اللاعب بذلك متاحًا أمام المدرب جورج جيسوس للمشاركة في مباراة الليلة أمام الحزم.

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