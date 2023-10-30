أخبار الهلال اليوم |عودة الدوسري، والتشكيل المثالي لضحايا الرباط الصليبي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 30 أكتوبر 2023
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حفل جوائز آسيا يحرم الهلال من الدوسري أمام الحزم
لن يتواجد نجم الهلال، سالم الدوسري، في مباراة الفريق أمام الحزم مساء اليوم في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويعود السبب لتواجد اللاعب في العاصمة القطرية الدوحة لحضور حفل الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
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ناصر الدوسري يدعم الهلال أمام الحزم
شارك ناصر الدوسري في مران الهلال الجماعي بعد تعافيه تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن اللعب الفترة الماضية.
وأصبح اللاعب بذلك متاحًا أمام المدرب جورج جيسوس للمشاركة في مباراة الليلة أمام الحزم.
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تعد الإصابات هي الكابوس الذي يؤرق لاعب كرة القدم المحترف، حيث تؤثر بشكل كبير على مسيرته إذا ما تكررت.
هل يعض أصابع الندم؟ .. قرار جريء من جورج جيسوس بشأن مباراة الهلال والحزم
يخوض الهلال مساء اليوم على ملعب الملز بالرياض مباراة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، وقد اتخذ مدربه جورج جيسوس قرارًا جريئًا بشأنها.
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يبدو أن الصراع في سوق الانتقالات على النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية بين الدوريين السعودي والأمريكي سيتواصل في يناير القادم، وذلك بعدما بدأ في الميركاتو الصيفي الماضي.