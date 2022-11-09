أخبار الهلال اليوم | صراع برازيلي على ميشايل .. وقرار حاسم من دياز

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 9 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022.

سييرا يغازل الهلال للعمل به ويكشف كارثة في الأهلي دفعته لرفض تدريبه

كشف التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني الأسبق للاتحاد والحالي للوحدة السعودي، عن تفاصيل كارثية في مفاوضاته مع الأهلي السعودي في بداية الموسم الجاري، معلنًا صراحةً تمنيه العمل في الهلال.

المدرب التشيلي عمل في المملكة مع العميد في ولايتين، قبل أن يرحل في أكتوبر 2019، ثم عاد من جديد في نوفمبر 2021 لقيادة الطائي، لكنه رحل عنه في يونيو 2022، ليتولى المسؤولية الفنية للوحدة بدايةً من نوفمبر الجاري. "اقرأ التفاصيل"

عضو شرف الهلال مدافعًا عن نفسه: حضوري مباريات الأهلي ليس شماتة!

دافع الأمير نواف بن محمد؛ عضو شرف نادي الهلال السعودي، عن نفسه أمام اتهامات جمهور الأهلي، التي رأت أن حضوره لمباريات الراقي في دوري يلو ما هو إلا شماتة في النادي الجداوي.

الراقي يشارك الموسم الجاري في دوري يلو للدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، بعدما فشل في الحفاظ على مكانه في دوري المحترفين، بعد أن عصفت به الكثير من المشكلات الفنية والإدارية. "اقرأ التفاصيل"

دياز يُجهز لاعبي الهلال ببرنامج اليوم الكامل

قرر الجهاز الفني لفريق نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، إطلاق برنامج اليوم الكامل في التدريبات، بعد عودة اللاعبين من فترة الراحة التي حصلوا عليها.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن دياز قرر تطبيق برنامج اليوم الكامل لمدة أسبوعين على لاعبي الهلال، من أجل متابعة الوجبات الغذائية للاعبين، تحت قيادة البرتغالي جو أخصائي التغذية، والذي سيراقب أيضًا أوزان اللاعبين.

الهلال يصدم جريميو في صفقة ميشايل

أكدت صحيفة "radaresportes" البرازيلية، على أن جيريميو حاول استغلال رغبة ميشايل في العودة إلى البرازيل، من أجل البقاء بجانب أسرته، ولكن الهلال أحبط هذه الرغبة بطلبات مالية كبيرة.

وأضافت الصحيفة أن الهلال طلب ضعف ما تم دفعه لنادي فلامنجو للحصول على خدمات ميشايل، من أجل الموافقة على انتقال اللاعب إلى جيريميو، وهو الأمر الذي تسبب في فشل الصفقة.

فريق برازيلي آخر يريد ضم ميشايل

كشف الصحفي البرازيلي "ماركو بيلو" عن أن نادي كورينثيانز يرغب في التعاقد مع نجم الهلال ميشايل ديلجادو خلال الفترة القادمة.

وأكد الصحفي على أن الهلال السعودي لن يتخلى عن ميشايل إلا بعد الحصول على 90 مليون ريال برازيلي.